Honderden daklozen maakten afgelopen dagen gebruik van winteropvang

In de vier grote steden hebben vanwege de kou afgelopen weekend honderden dak- en thuislozen gebruikgemaakt van een winterkoudeopvang. Dat meldt persbureau ANP op basis van gegevens van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

In Amsterdam werden de meeste mensen opgevangen. Daar waren zo'n 200 dak- en thuislozen die gebruikmaakten van de winterkouderegeling, die opengaat als het extra koud is. Vanaf morgen is dat niet meer mogelijk, omdat de temperaturen dan weer iets oplopen. Donderdag gaat de regeling weer in.

Daarnaast vonden 120 dak- en thuislozen in Amsterdam onderdak bij de winteropvang. Die is ongeacht de temperatuur geopend van 1 december tot 1 april en is ook ingesteld in Den Haag en Utrecht.

Kou of storm

In Rotterdam zochten afgelopen weekend 113 mensen 's nachts de warmte op, in Utrecht ging het bij elkaar om 65 mensen en in Den Haag waren er 150 tot 160 dak- en thuislozen die van de opvanglocaties gebruikmaakten.

De GGD bepaalt wanneer de winterkouderegeling van start gaat. Die wordt ingesteld als het te gevaarlijk is om 's nachts buiten te zijn vanwege bijvoorbeeld kou of storm.