Oranjevrouwen langs apathische Russinnen, straks VVV-Utrecht

Welkom bij het liveblog, waarin we vooruitkijken naar de tweede speelronde in de eredivisie. En er speelt veel meer. Zo wordt om 14.00 uur geloot voor de play-offs voor de groepsfase van de Europa League, met PSV en Willem II. Uiteraard kijken we naar de belangrijkste transfers in binnen- en buitenland en volgen we de ontwikkelingen rond de opvolging van Ronald Koeman als bondscoach van Oranje.

Om 16.00 uur schakelen we om naar de Oranjevrouwen, die een belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd spelen tegen Rusland. En als VVV en FC Utrecht om 20.00 uur de tweede speelronde in de eredivisie op gang trappen zijn we er ook bij met dit blog.

Genoeg om naar uit te kijken dus!