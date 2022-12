Minder of helemaal stoppen met werken door dure kinderopvang: 'Dit is heftig'

"Dat is superheftig. Ik werk als juf en ben echt aan het kijken of ik überhaupt kan blijven werken. Er is een lerarentekort en ik wil werken en meedoen aan de maatschappij maar op deze manier is dat financieel eigenlijk niet mogelijk."

Toen haar oudste kind naar de basisschool ging, dachten Marte Barends (39) en haar partner eindelijk financieel wat lucht te krijgen. Hun tweeling gaat nog naar de kinderopvang en dat was "duur zat". Maar het tegendeel is waar, zegt Barends.

Het verhaal van Barends staat niet op zichzelf, zegt Boink, de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang. Volgens hen denken veel ouders serieus na over opties als stoppen met werken of de kinderen een dag minder naar de opvang.

De oorzaak van dit alles: de kostenstijging waar kinderopvanglocaties mee te maken hebben als gevolg van de inflatie en het personeelstekort. Bij de grote opvanglocaties gaan de tarieven daardoor wel 8 tot 12 procent omhoog.

Het kabinet zegt de compensatie niet te kunnen verhogen omdat het complex is dit nu nog te regelen in het huidige toeslagensysteem van de Belastingdienst. Volgens Boink had het kabinet de prijsstijgingen eerder kunnen zien aankomen.

"In de coronatijd zagen we dat hulp snel kan worden uitgekeerd. En lukt het niet direct in januari, verhoog dan de vergoeding voor ouders in juli. De nood onder ouders in de zorg en het onderwijs is enorm", zegt de voorzitter.

Compensatie

Hoeveel ouders overwegen om minder te gaan werken of te stoppen, weet Boink niet. "Maar we horen het ontzettend vaak. Er dan zijn er ook nog veel ouders, met name met een laag inkomen, die niet eens weten wat er op ze afkomt."

Zij zien volgens Boink wel dat het volgend jaar duurder wordt, maar "het zijn allemaal cijfertjes en ze weten nog niet dat de compensatie achterblijft". "Het is allemaal ingewikkeld en de gevolgen ervan beginnen nu pas duidelijker te worden."

Structuur en spelen

Steeds meer kinderopvangorganisaties berekenen dus een hogere uurprijs dan het bedrag waarvoor een vergoeding wordt gegeven. Kinderopvangorganisaties zeggen daar zelf ook de nodige vragen over binnen te krijgen.

"Onze klantenservice merkt dat er meer vragen binnenkomen, over de netto-kosten maar ook over een dagje minder werken", zegt een bestuurder van gro-up, een opvangorganisatie met meer dan 300 locaties in heel Nederland. Deze organisatie verhoogt de prijzen met zo'n 8,5 procent.

Het grootste risico van zulke prijsstijgingen is dat ouders minder gaan werken en minder kinderopvang afnemen, denkt de organisatie. "Terwijl het juist bedoeld is om de participatie van werkende ouders te vergroten en kinderen te leren spelen en structuur aan te brengen. Zeker ouders met een laag inkomen zullen met relatief hoge netto prijsstijgingen meer betalen."

'Met pijn in het hart'

De baby's van Barends zitten bij kinderopvangorganisatie Impuls in Amsterdam. Die opvang zegt een gemiddelde prijsstijging te hanteren van 13 procent. Voor baby's is dit percentage hoger en voor peuters juist lager.

"Ook wij realiseren ons dat het een pijnlijke prijsstijging voor ouders is", zegt een woordvoerder. "We hebben deze prijsmaatregel dan ook met pijn in ons hart moeten nemen. We zitten hiermee nog wel onder de kostprijs."

Ook zegt de woordvoerder dat de prijsstijgingen in de kinderopvang de toegankelijkheid raakt. Zij roept de overheid op het maximale uurtarief voor kinderopvangtoeslag in lijn te brengen met de werkelijke kosten van kinderopvang.