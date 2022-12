Schiphol Group koopt meerdere boeren uit voor extra stikstofruimte

De Schiphol Group heeft meerdere boeren uitgekocht voor extra stikstofruimte, voor zowel luchthaven Schiphol zelf als Lelystad Airport. Dat bevestigt een woordvoerder van de groep na berichtgeving van NRC. Deze manier van uitkopen is omstreden, omdat de overheid het recht op de eerste koop wil.

Voor Schiphol, in de buurt van Amsterdam, zou het gaan om een aantal veehouders in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Voor Lelystad Airport zou het om minder dan tien boeren gaan, rond het Naardermeer en op de Veluwe.

Het was nog niet bekend dat de Schiphol Group overeenstemming had bereikt met agrarische ondernemers. Er werd eerder alleen gezegd dat Schiphol alle opties onderzoekt om zijn uitstoot onder controle te krijgen.

In 2021 gaf Schiphol nog aan niet van plan te zijn om boerenbedrijven in een straal van 25 kilometer rondom het vliegveld op te kopen. Financieel directeur Robert Carsouw verzekerde dat toen aan tientallen boeren die vanuit het hele land naar Schiphol waren gekomen om actie te voeren.

Stikstofmakelaars

Op dit moment voldoet Schiphol niet aan de stikstofregels. Om te blijven bestaan heeft de luchthaven een natuurvergunning nodig. Daarvoor moet de stikstofuitstoot fors omlaag. Een lastige kwestie en binnen het kabinet zijn er grote zorgen. Vanwege de natuurvergunning zijn de veehouders benaderd voor stikstofrechten, zegt een woordvoerder van de Schiphol Group tegen de krant. "Die veehouders hebben zelf kenbaar gemaakt daarvoor open te staan."

De uitkoop is volgens NRC geregeld via stikstofmakelaars, bemiddelingsbedrijven die handelen tussen boerenbedrijven en partijen die stikstofruimte nodig hebben. Hoeveel stikstofruimte de uitkoop heeft opgeleverd, of hoeveel het de Schiphol Group gekost heeft, is onbekend.

De uitkoop van boerenbedrijven door bedrijven en overheidsdiensten is omstreden. Bij de uitkoop van boeren wil het kabinet het recht op eerste koop krijgen. Hierdoor krijgt de overheid meer regie over hoe de stikstofruimte wordt verdeeld: die kijkt dan waar de ruimte het hardst nodig is.