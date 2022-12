Kroatië verslaat Japan in eerste penaltyserie in Qatar en is kwartfinalist

De hoogtepunten van de wedstrijd tussen Engeland en Senegal in de achtste finales van het WK. - NOS

Japan en Kroatië vochten in Al-Wakrah om iedere meter. Het duel was bij vlagen van een goed niveau, maar tot veel spektakel voor de goals leidde het in het eerste half uur allemaal niet.

Het Kroatische middenveld met Luka Modric, Marcelo Brozovic en Mateo Kovacic - dat overloopt van voetbalintelligentie - kwam niet in het juiste ritme. Bij Japan kregen creatieve spelers als Daichi Kamada en Ritsu Doan te weinig ruimte om te excelleren.

Het eerste half uur bracht maar twee grote kansen. Ivan Perisic brak door, maar zag zijn schot gekeerd worden door Shuichi Gonda. Maeda leek een voorzet binnen te glijden, maar kon de bal net niet raken.

Japan wordt sterker

Na een half uur begon het bij Japan, dat in de groepsfase Duitsland naar huis stuurde, beter te lopen. Met vlot positiespel drukten de spelers van bondscoach Hajime Moriyasu Kroatië verder naar achteren. De dreiging van de Japanners werd steeds groter en in de 43ste minuut was de verdiende voorsprong een feit.

Daizen Maeda was de scherpste na een voorzet van Ritsu Doan (oud-speler van FC Groningen en PSV) en tikte de openingstreffer binnen. De snelle spits van Celtic maakte zijn eerste doelpunt in Qatar.