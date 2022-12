Bus bedolven door aardverschuiving in Colombia, tientallen doden

In het noordwesten van Colombia zijn ten minste 27 mensen om het leven gekomen bij een aardverschuiving, meldt president Gustavo Petro. Door het natuurgeweld werden op een weg een bus en andere voertuigen bedolven.

Onder de slachtoffers zijn drie minderjarigen. De aardverschuiving was gisterochtend op zo'n 230 kilometer van de hoofdstad Bogotá, in de regio Risaralda. De gouverneur van de regio zei eerder dat vijf mensen waren gered.

De aardverschuiving ontstond na hevige regenval. Het regenseizoen in Colombia is volgens de regering in decennia niet zo heftig geweest. Dit jaar zijn daardoor al honderden mensen om het leven gekomen en honderdduizenden mensen dakloos geraakt.