Nareisbeperking asieldeal op losse schroeven, gezinsleden mogen naar Nederland

Wat betekent dit voor andere zaken? Het zal waarschijnlijk niet de laatste keer zijn dat een besluit op een nareisaanvraag voor de rechter komt. Volgens de IND zijn er 920 mensen die op het moment in het buitenland verblijven en in een vergelijkbare situatie zitten als het gezin van Al Mullaabid. In totaal zou de procedure dit jaar al tot vertraging in zo'n 5800 nareisaanvragen leiden. Volgens Mark Klaassen, universitair docent bij het Instituut voor Immigratierecht, schept deze uitspraak een precedent waar andere rechters rekening mee moeten houden. "Een precedent dat op zich niet bindend is. Maar wel relevant, omdat het de eerste keer is dat een rechter heeft gezegd dat deze maatregel ingaat tegen wetgeving."

De nieuwe regels van het kabinet zijn bedoeld om de asielinstroom te beperken en maken deel uit van de veelbesproken asieldeal die eind augustus werd gepresenteerd. Volgens de nieuwe beleidsregel mogen statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) hun gezinsleden pas laten overkomen als ze in Nederland een woning hebben gevonden. Als dat vijftien maanden na hun aanvraag nog niet is gelukt, krijgen de familieleden alsnog een visum. Het gezin van Al Mullaabid is naar Sudan gevlogen om te kunnen worden geïnterviewd door de IND. Het visum om in Sudan te mogen blijven verloopt op 9 december. Daarna kan het gezin niet terug naar Syrië, zei de advocaat van Al Mullaabid vorige week tijdens de zitting. Niet alleen omdat het nog steeds onveilig is in Idlib, de stad waar ze vandaan komen, ook omdat hun geld op zou zijn.

Afbeelding ter illustratie - NOS

Het ministerie van Justitie en Veiligheid gaat de uitspraak van de rechter bestuderen. In een eerste reactie zegt een woordvoerder dat de maatregel om de gezinshereniging te beperken is genomen omdat de asielopvang al langere tijd onder druk staat. "Deze pijnlijke maatregel is niet lichtzinnig genomen. Tegelijkertijd is deze maatregel nodig", aldus de verklaring. ChristenUnie: hebben hiervoor gewaarschuwd De kwestie ligt uiterst gevoelig in de coalitie. De spanning liep in de afgelopen tijd hoog op; de VVD wil vooral de instroom van asielzoekers inperken, terwijl D66 en ChristenUnie hameren op een eerlijkere verdeling van asielzoekers over Nederland. De ChristenUnie ging akkoord op voorwaarde dat de beperking van de gezinshereniging juridisch haalbaar zou zijn. Dat blijkt nu dus niet het geval. ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder zegt nu: "Ik heb gewaarschuwd dat dit kon gebeuren." Ceder vindt het goed dat er nu duidelijkheid is. "Ik ga ervan uit dat de uitspraak gerespecteerd wordt. In een rechtsstaat luisteren we naar de rechter." Hij verwacht dat het kabinet op korte termijn met een reactie komt. "Die wachten we rustig af en we zullen het gesprek met elkaar aangaan." 'Geen gevolgen voor spreidingswet' De uitspraak van de rechter betekent volgens Ceder niet dat ook andere delen van de asieldeal tussen de coalitiepartijen ter discussie staan. Dan gaat het bijvoorbeeld over de spreidingswet, die het mogelijk maakt om gemeenten in het uiterste geval te dwingen een asielzoekerscentrum te openen. Vooral de VVD heeft het moeilijk met dat onderdeel van de deal. Premier Rutte moest eraan te pas komen om de Tweede Kamerfractie over te halen in stemmen met het voorstel van de eigen staatssecretaris Van der Burg. Hij beloofde daarbij nog eens extra werk te maken van het beperken van de instroom. De ChristenUnie gaat ervan uit dat de spreidingswet gewoon overeind blijft. Ceder: "Deze uitspraak heeft wat ons betreft geen gevolgen voor de andere maatregelen die we hebben afgesproken. Daar hou ik ze ook aan." De VVD wil nog niet reageren op het vonnis van de rechter.