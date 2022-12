Blond Amsterdam haalt na kritiek servies met lachende Anne Frank uit collectie

Servieswinkel Blond Amsterdam is in opspraak geraakt vanwege servies waarop een lachende illustratie van Anne Frank staat. Op de pas gelanceerde collectie genaamd "Hollands Glorie" staat tussen de pannenkoeken, kaas, klompen en tulpen ook een tekening van een glimlachende Anne Frank die haar dagboek vasthoudt.

"We zijn met stomheid geslagen", reageert Aron Vrieler van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). "We vinden deze keuze ontzettend ongepast en raden ze aan om die kopjes meteen uit de schappen te halen."

Ook de Anne Frank Stichting vindt dat de actie getuigt van "weinig historisch besef en weinig inlevingsvermogen".

Na kritiek van onder meer het CIDI heeft de winkel in een schriftelijke verklaring laten weten het product inderdaad uit de collectie te halen. "Wij vinden dit erg vervelend en zijn hiervan geschrokken. Daarom willen we langs deze weg laten weten dat dit artikel niet zal terugkeren in onze collectie. Tevens doneren wij de opbrengst die voortvloeit uit dit artikel volledig."

Aan wie het bedrijf de opbrengst doneert is onduidelijk. Of het servies met Anne Frank dat al in de winkel ligt, en de voorraden, alsnog worden verkocht laat het bedrijf in het midden.