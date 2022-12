Nederland speelt vrijdag tegen Argentinië in blauwwitte zee

Louis van Gaal deed gisteren een oproep naar de Nederlandse voetbalfans om alsnog naar Qatar te komen om Oranje aan te moedigen. "Het zou heel prettig zijn als het land achter ons gaat staan", zei hij. Tegen de VS zag hij slechts "wat plukjes" Nederlanders op de tribune en ook eerder in het toernooi waren de Nederlanders in de minderheid.

Met nog vier dagen te gaan ziet het er niet naar uit dat het bij de kwartfinale tegen Argentinië anders zal zijn. Er worden zo'n 30.000 enthousiaste Argentijnen verwacht. Niet-Argentijnse voetbalfans met Lionel Messi-shirts maken de blauwwitte mensenzee in het stadion dan compleet.

Kritiek niet terecht

De Nederlandse gemeenschap in Doha wijt de lage opkomst van Oranjefans aan de negatieve publiciteit over Qatar en het WK in de Nederlandse pers. Veel mensen zouden daardoor niet naar Qatar durven komen, ook uit angst dat ze zich in Nederland tegen kritiek moeten verdedigen, hoorde NOS-verslaggever in Qatar Kees Jongkind.

"Er gaan dingen fout, dat wordt niet ontkend. Maar toen in 2014 het WK in Brazilië werd gehouden, hoorde je daar niemand over, zeggen ze. Dat is ze in het verkeerde keelgat geschoten", aldus Jongkind.

De KNVB verwacht vrijdag zo'n duizend Oranjefans in het Lusail-stadion, op zo'n 20 kilometer van Doha. Daar kunnen bijna 90.000 mensen in. Tussen "wat plukjes" Oranjefans zitten dan net als bij de eerdere wedstrijden veel Nederlanders uit Qatar.