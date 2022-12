Eerste Filipijnse handen aan het bed als oplossing voor het zorginfarct

Ziekenhuizen in Nederland kunnen niet voluit draaien vanwege het enorme personeelstekort. In Den Haag zoeken ze hun heil daarom buiten de EU: de eerste zes Filipijnse verpleegkundigen gaan er aan de slag.

Ze verhuizen naar de andere kant van de wereld, want de werkeloosheid in de Filipijnen is groot en de salarissen laag. Hun familie laten ze achter, de verdiensten in Nederland helpen ook het thuisfront. In Nederland verdienen ze ongeveer tien keer zoveel als thuis. "Ik mis mijn vrouw en dochter natuurlijk", zegt verpleegkundige Lemuel Mortella. "Maar we kunnen altijd bellen."

Het HMC Westeinde in Den Haag omarmt Mortella en zijn vijf collega's met zeer veel enthousiasme. "Als we iets willen doen tegen het zorginfarct, dan moeten we mensen van ver halen", zegt HMC-bestuurder Ingrid Wolf.

Uitgestelde zorg

Haar ziekenhuis heeft dagelijks meer dan 100 vacatures openstaan voor verpleegkundige functies. Volgens een prognose loopt het zorgtekort in Nederland in 2031 op tot 135.000 zorgmedewerkers. "Regelmatig moeten we operatiekamers sluiten en IC- en verpleegbedden. Dat houden we niet vol. We hebben nog een enorme golf aan uitgestelde zorg. Er komen steeds meer patiënten bij. Ook door de vergrijzing", aldus Wolf.

De Filipijnen hebben vijf tot vijften jaar ervaring als verpleegkundige in eigen land. In Manilla kregen ze al Nederlandse les en in Den Haag krijgen ze nog twee maal per week les online. Want de uitdaging is voornamelijk de taal. "We moeten die nog verder verbeteren om goed met onze collega's te kunnen praten", zegt verpleegkundige Iris Adah Torres.

Ook kregen de Filipijnen trainingen specifiek over de Nederlandse cultuur. Bijvoorbeeld: hoe ga je om met de Nederlandse directheid. "In de Filipijnen zijn patiënten niet zo direct als in Nederland", zegt Mortella.