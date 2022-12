Vanavond op tv: Handelsoorlog met de VS? • Proces van de eeuw België • Euthanasie én orgaandonatie • Filipijnse verpleegkundigen aan de slag

Dreigt er een handelsoorlog met de VS? De Europese Unie wil voorkomen dat er oneerlijke concurrentie ontstaat door een Amerikaans miljardenplan dat klimaatverandering en inflatie moet tegengaan. De Amerikaanse regering heeft bijna 400 miljard uitgetrokken om op een duurzame manier de economie te steunen, bijvoorbeeld met subsidies voor groene producten. De EU is bang dat die steun schaarse grondstoffen duurder maakt en Europese bedrijven kan verleiden te verhuizen.

Proces van de eeuw in België In België gaat het mega-proces over de terreuraanslagen in Brussel en Zaventem vandaag van start, zeven jaar nadat er bommen afgingen op de luchthaven en in een metrostation. 32 kwamen mensen om het leven en er vielen honderden gewonden. In België wordt gesproken van "het proces van de eeuw". We spreken VRT-justitiejournalist Philip Heymans: wie zijn de 10 verdachten?

Eerste Filipijnse verpleegkundigen aan de slag Er is een groot personeelstekort in de zorg. Als proef gaan in Den Haag en Limburg de eerste Filipijnse verpleegkundigen aan de slag. Het is de bedoeling dat de medewerkers na ongeveer een jaar inzetbaar zijn als zelfstandige verpleegkundige en vijf jaar in Nederland blijven werken. In hun thuisland hebben de verpleegkundigen al wat Nederlands geleerd. We lopen mee in hun eerste dagen aan een Nederlands ziekenhuisbed.