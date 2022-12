Shanghai schaft verplichte coronatest voor toegang openbare gebouwen af

Shanghai heeft aangekondigd dat het vanaf morgen niet meer nodig is een coronatest te doen voor toegang tot de meeste publieke gebouwen. Dat heeft het bestuur van het Chinese financiële centrum bekendgemaakt. Shanghai gaat daarmee verder dan de rest van China, al worden ook daar de coronamaatregelen versoepeld.

Er wordt in Shanghai nog wel gevraagd om een groene code, waarop te zien is of iemand in contact is met besmette personen. Wanneer dat wordt afgeschaft is nog onduidelijk.