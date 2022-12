OM: nog geen spoor van vermoorde Gino gevonden in huis van verdachte

Uit diverse onderzoeken naar de ontvoering, het seksueel misbruik en de dood van de 9-jarige Gino uit Kerkrade kan volgens het Openbaar Ministerie nog niet geconcludeerd worden dat het slachtoffer in de woning van verdachte Donny M. (23) is geweest. Dat bleek vandaag bij de tweede niet-inhoudelijke zittingsdag.

Donny M. heeft tijdens de eerste zitting bekend dat hij het kind heeft ontvoerd, misbruikt en gedood. Het jongetje verdween op 1 juni en zijn lichaam werd drie dagen later gevonden in Geleen, vlakbij het huis van de verdachte.

Er is tot op heden geen enkel forensisch spoor van de jongen gevonden in dat huis. Het OM noemt dit "opmerkelijk" en "heel vreemd", omdat de verdachte heeft verklaard dat hij het kind naar zijn woning bracht.

Drugs toegediend

Tijdens een eerdere zitting vertelde de verdachte dat hij Gino drugs had toegediend: mdma en kamagra, een soort viagra. Die middelen hebben mogelijk aan zijn overlijden bijgedragen, zei het OM vandaag in een toelichting op de stand van zaken in het complexe onderzoek. Er zijn onder meer radiologische en toxicologische onderzoeken gedaan.

Het OM houdt echter ook rekening met andere doodsoorzaken. Er is letsel aangetroffen dat duidt op een verdrinkingsdood, maar verwurging wordt ook niet uitgesloten. M. was eerder in zijn verklaring niet duidelijk over hoe hij het kind heeft omgebracht.

Daarnaast is het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) nog bezig naar een onderzoek naar de tape waarmee de vuilniszakken waren omwikkeld waarin het slachtoffer is gevonden.

'Extra zwaar voor nabestaanden'

De moeder van Gino overleed vorige maand. "We willen u condoleren met het grote verlies", zeiden de rechters vanochtend tegen de zussen van de jongen.

De woordvoerder van de familie liet weten dat de zitting weer een "heftig moment" is en dat wordt gehoopt dat het niet te lang zal duren. "Het is immers alweer een confrontatie, nog meer beladen door het overlijden van de moeder, heel moeilijk."

Aan het einde van de zitting riep een geëmotioneerde zus naar de verdachte: "Gooi alles op tafel. Je hebt niks meer te verliezen", schrijft 1Limburg.