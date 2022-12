Duits meisje (14) overleden na aanval man, tweede meisje zwaargewond

Twee tienermeisjes zijn maandagochtend in Illerkirchberg in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg op straat aangevallen. Eén van de meisjes (14) is aan haar verwondingen overleden, van het andere meisje is alleen bekend dat ze zwaargewond naar het ziekenhuis is gebracht. Dat bevestigt een politiewoordvoerder aan de Duitse zender SWR.

De twee waren op weg naar school en werden door een onbekende aangevallen. De krant Bild meldde in eerste instantie dat de meisjes het slachtoffer waren geworden van een man met een mes. In latere berichtgeving zegt de krant dat niet bekend is welk wapen is gebruikt. Een ooggetuige zegt tegen SWR dat hij de meisjes aantrof met steekwonden.

Motief onduidelijk

De identiteit van de dader en zijn motief zijn nog niet duidelijk. De man zou na de aanval zijn toevlucht hebben gezocht in een huis waar vluchtelingen worden opgevangen, maar ook daarover bestaat onduidelijkheid.

Agenten hebben de drie aanwezigen in de woning aangehouden, onder wie de vermoedelijke dader. Of hij daar woont is niet duidelijk.