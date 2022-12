Legendarische tenniscoach Bollettieri (91) overleden: 'Ongelooflijke motivator'

De legendarische tenniscoach Nick Bollettieri is op 91-jarige leeftijd overleden. De Amerikaan werkte samen met grandslamkampioenen als Venus en Serena Williams, Andre Agassi, Monica Seles, Jim Courier en Maria Sjarapova.

Bollettieri stond bekend om een keihard trainingsregime op zijn befaamde tennisacademie in Bradenton, Florida, waar sinds het einde van de jaren zeventig veel tennistoppers worden gevormd.

De in New York geboren tennistrainer met Italiaanse roots was nietsontziend, ging geen enkele confrontatie uit de weg en gold als ultieme motivator met veel aanzien. Ook spelers als Mary Pierce, Boris Becker, Marcelo Rios en Anna Koernikova schakelden ooit de hulp in van Bollettieri.

Gedrevenheid

Alles moest wijken voor de prestatie. "Zijn gedrevenheid was zijn kracht, maar soms leek hij niet door te hebben dat hij met kwetsbare jongeren werkte", vertelde Richard Krajicek in november 2017 in een interview met de NOS, na het verschijnen van de documentaire Love Means Zero over het leven van Bollettieri en zijn turbulente relatie met Agassi.

"Ik wilde een winnaar zijn en met winnaars werken", zei Bollettieri over zichzelf in de documentaire.

Tommy Haas neemt op Instagram afscheid van 'Nicki' Bollettieri: