Russische olietankers verdwenen van de radar vlak voor sancties

Windward brengt met behulp van satellietbeelden in kaart wat er op dat moment gebeurt aan boord van die schepen. Voor de Russische inval in Oekraïne kwam het sporadisch voor op de Atlantische Oceaan. Maar de laatste maanden is de verhulling spectaculair toegenomen. Eerst voornamelijk in het zuidelijk deel van de oceaan, later meer naar het noorden en de laatste maanden ligt het zwaartepunt weer in het zuidelijke deel.

Schepen kunnen gevolgd worden via zogeheten AIS-signalen. Op sommige plekken op de wereld is dat signaal niet zo sterk en kan het uitvallen. Maar de bemanning kan het ook zelf uitzetten als ze niet willen dat het schip gevolgd wordt. Dit wordt 'donkere activiteit' genoemd.

Wel bevestigt hij dat rond het weekend de laatst twee tankers met legale scheepsladingen ruwe olie de haven binnenkwamen. Ter vergelijking: vorig jaar was nog een derde van de ruwe olie die in Nederland arriveerde afkomstig uit Rusland.

Russische ruwe olie is vanaf vandaag niet meer welkom in Europese havens. Door sancties van de Europese Unie is het verboden om de Russische olie, waarvan de inkomsten door het Kremlin onder meer worden gebruikt om de oorlog in Oekraïne te financieren, te importeren. Toch blijft het mogelijk dat Russische olie langs illegale omwegen ook de komende tijd Nederland bereikt: steeds vaker verdwijnen Russische tankers van de radar.

Ook voordat de sancties tegen de Russische olie werden ingesteld, was er al een toename van donkere activiteiten. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat het in de afgelopen maanden voor Russische bedrijven al lastiger was om hun olie aan Europese bedrijven te slijten. Oliebedrijven als Shell en Vitol zeggen bijvoorbeeld dat ze al langer bezig waren met het afbouwen van hun handel met Rusland.

Het Rotterdamse Vitol - een van de grootste oliehandelaren ter wereld - was een belangrijke speler op de Russische oliemarkt. In een interview met de Britse zakenkrant Financial Times liet het bedrijf afgelopen week weten dat de handel in ruwe olie van bedrijven als Rosneft al enige tijd geleden is gestaakt.

Of via de 'donkere activiteit' en overheveling op zee uiteindelijk toch Russische olie op de Europese markt terechtkwam, is onduidelijk.

Graandiefstal

Overigens worden de verhullingspraktijken niet alleen gebruikt voor olie. Uit onderzoek van Windward bleek eerder al dat de 'donkere activiteit' ook plaatsvindt met graanschepen op de Zwarte Zee. Op satellietbeelden zagen onderzoekers dat vijf Russische schepen in juni samenkwamen op zee terwijl hun AIS-signaal uit stond.

Op basis van de routes die de schepen aflegden, kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat er waarschijnlijk sprake was van het smokkelen van gestolen Oekraïens graan. Dat werd vervolgens onder meer verscheept naar Syrië.

Eerder die maand werd ook het Russische schip Zhibek Zholy in Turkije aangehouden nadat de Oekraïense overheid daarom had gevraagd vanwege een vermoeden van graandiefstal. Ook dat schip verdween in de maanden daarvoor geregeld uit beeld.