Met Groningen als springplank schittert Doan op WK: 'Hij stond ineens in mijn tuin'

"Prachtventje", twitterde Hans Nijland na het doelpunt van Ritsu Doan voor Japan in de groepsfase van het WK tegen Duitsland. De voormalig algemeen directeur van FC Groningen volgt zijn sterren van weleer nog altijd op de voet. Of het nou Virgil van Dijk is of Luis Suárez, allemaal komen ze tijdens het WK in Qatar voorbij op de Twitter-tijdlijn van Nijland. Altijd met een foto van de presentatie bij FC Groningen erbij. De trotsheid van de doorgaans nuchtere Groninger spat er vanaf. Het heeft iets vertederends.

Doan en Nijland hadden direct een klik nadat de directeur in 2017 op aanraden van scout Carlos Aalbers naar 'het land van de rijzende zon' was gevlogen om de Japanner (op huurbasis) naar Groningen te halen. "Carlos was in Zuid-Korea bij het WK onder 20. Hij zei: 'Hans er loopt hier een talentje rond, je moet er snel bij zijn.' Manchester City was namelijk ook geïnteresseerd." "Ik vertrouwde blind op Carlos en ik zat diezelfde avond nog in het vliegtuig. De volgende dag waren we in Japan en hebben we de deal gesloten. Zo snel kan het gaan soms." Bekijk hieronder het doelpunt van Doan, waarover Nijland twitterde.

Oud-FC Groninger en -PSV'er Ritsu Doan brengt Japan naast Duitsland: 1-1. - NOS

Doan was toen nog speler van Gamba Osaka, waar de aanvaller als 16-jarig jochie de jongste debutant ooit werd. Op het WK onder 20 leerde de rest van de wereld de rappe vleugelspeler kennen. Hij scoorde dat toernooi drie keer, maar vooral een briljante solo en een doelpunt tegen Italië spraken tot de verbeelding. Prompt werd hij gebombardeerd tot 'de Japanese Messi'. Nijland: "Een vergelijking met Messi is natuurlijk onzin, maar ik snap het wel. De lengte, zijn linkerpootje, de slimheid en techniek, het komt zeker overeen." Maradona-dvd Doan werd in zijn jeugd juist geïnspireerd door die andere kleine Argentijnse dribbelaar. Tijdens een training met zijn schoolteam kreeg hij een Maradona-dvd in zijn handen gedrukt van zijn trainer. Hij raakte gefascineerd door de exceptionele kwaliteiten van de wereldster en wist toen zeker dat hij profvoetballer wilde worden.

Ritsu Doan maakte in 2017 indruk op het WK onder 20 - ANP

Sindsdien heeft Doan grote ambities. "Ik ben pas gelukkig als ik voor Manchester United, Real Madrid of FC Barcelona speel", zei de speler van SC Freiburg, dat hem deze zomer van PSV overnam, onlangs tegen ESPN. "Dat was mijn droom toen ik jong was. Het stomme is dus dat ik niet gelukkig ben, maar het goede is dat ik, omdat ik nooit gelukkig ben, steeds beter wil worden." Nijland had bij de eerste ontmoeting met Doan hetzelfde gevoel als eerder bij Dusan Tadic en Suárez. "Binnen vijf minuten wist ik dat het goed zat. Ik houd van voetballers die anders zijn dan anders. Niet dat geijkte. Spelers die een beetje buiten de lijntjes kleuren. Die zich durven uit te spreken."

Doan is volgens Nijland in die zin een atypische Japanner. "Japanners zijn over het algemeen vrij beleefde en gesloten mensen. Dat is hij totaal niet." Na de 2-1 zege op Duitsland hield Doan zich dan ook niet in. In Duitsland hadden mensen tegen hem gezegd dat de wedstrijd tegen Japan een makkie zou worden. "Ik dacht toen al: doe niet zo gek. Maar dit resultaat is de beste manier om ze de mond te snoeren", sneerde de Japanner na de wedstrijd. Branie De branie van Doan kwam ook naar voren toen hij in zijn tweede jaar bij Groningen een aanbieding kreeg uit Rusland. CSKA Moskou was geïnteresseerd en had destijds acht miljoen euro over voor de creatieve buitenspeler. Doan zag dat wel zitten, want hij kon daar een miljoen euro netto per jaar verdienen. Doan scoort, net als tegen Duitsland, als invaller voor Japan tegen Spanje.

Japan kwam meteen na rust op gelijke hoogte met Spanje. Invaller Ritsu Doan maakte de treffer. - NOS

"Ik zat op een zomerse dag gezellig een wijntje te drinken met mijn vrouw in de tuin en ineens stapt dat kleine Japannertje bij mij over het tuinhek", memoreert Nijland. "We zaten ruim een uur te praten, toen ik zei: 'Grote vriend, welke eer verschaft het mij dat jij bij mij langskomt? Jij komt niet langs omdat je de algemeen directeur zo'n aardige kerel vindt, neem ik aan?'" "Toen kwam het hoge woord eruit", vervolgt Nijland. "Hij kwam niet met zijn makelaar, maar wilde het zelf met mij bespreken. Dat tekent hem. We hebben toen een glas wijn gedronken en ik heb hem overtuigd om niet naar CSKA Moskou te gaan." Later maakte Doan voor een kleine acht miljoen euro de overstap naar PSV, maar dat draaide in eerste instantie niet uit op een succes. Door coach Mark van Bommel werd hij al snel te licht bevonden en ook onder Roger Schmidt vertroebelde zijn perspectief.

Pas in tweede instantie breekt Ritsu Doan door bij PSV - ANP

Doan werd een jaar verhuurd aan Arminia Bielefeld en besloot daarna toch terug te komen naar PSV om voor zijn kans te gaan. Door veel fans werd hij als miskoop bestempeld, maar hij vocht zich tegen alle verwachtingen in naar een plek in de basis en begon zo aan zijn tweede leven in Eindhoven. Geen onbetwiste basisspeler "Hoe hij met die moeilijke situatie omging, typeert hem echt. Het verbaasde me overigens dat hij het in eerste instantie niet redde bij PSV. En ook bij Japan moet hij zich continu bewijzen, want hij is geen onbetwiste basisspeler. Ondanks zijn goals tegen Spanje en Duitsland." Nijland gaat de wedstrijd tegen Kroatië uiteraard bekijken, want als er een ex-Groninger speelt op een WK, wil hij dat ten koste van alles zien. En mocht Doan stunten tegen de vicewereldkampioen, dan zal hij ongetwijfeld weer een liefkozend tweetje de wereld in slingeren. Verwacht hij eigenlijk dat Doan zal starten? "Als die trainer verstand van voetbal heeft, stelt hij hem op!"