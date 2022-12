Kinderopvangtoeslag stijgt volgend jaar niet mee met de tarieven

Het kabinet komt niet met een extra aanpassing van de hoogte van de kinderopvangtoeslag voor komend jaar. De prijzen voor opvang stijgen vanwege de inflatie sterker dan voorzien, maar de toeslag stijgt niet volledig mee. Dat bevestigt het ministerie van Sociale Zaken na berichtgeving van RTL Nieuws.

De tarieven in de kinderopvang stijgen onder meer door hogere energie- en loonkosten. Hoeveel precies verschilt per opvang. Volgens RTL zal het meestal gaan om zo'n 10 procent en de Branchevereniging Ondernemers Kinderopvang houdt het op gemiddeld 8,5 procent.

Het idee is dat de kinderopvangtoeslag mee omhoog gaat met de maximumuurtarieven in de opvang. Maar toen die tarieven voor het komende jaar werden berekend, ging het CBS nog uit van een stijging van 5,6 procent. En dat is dus het percentage waarmee de toeslag in 2023 omhoog gaat.

Minder toegankelijkheid

Het gevolg is dat kinderopvang en buitenschoolse opvang duurder wordt voor ouders, omdat die een groter deel van de factuur zelf moeten betalen. Volgens een berekening van RTL kan de rekening voor ouders tientallen procenten hoger uitvallen.

Ambtenaren van het ministerie van Financiën schreven dit najaar nog dat er gekeken moest worden of er toch niet extra moet worden gecompenseerd. "Een structureel hogere bijdrage (...) kan leiden tot minder toegankelijkheid voor ouders", schreven ze in de stukken bij de Najaarsnota.

Maar dat advies heeft niet geleid tot een extra stijging van de kinderopvangtoeslag. Het ministerie van Sociale Zaken zegt pas weer voor 2024 aan de toeslag te kunnen sleutelen. Dat komt vooral omdat de systemen van de toeslagenafdeling van de Belastingdienst wijzigingen op het laatste moment niet aankunnen.