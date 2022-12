Resten laatste Tasmaanse tijger gevonden in Australische museumkast

In een museum in Australië zijn de resten van voor zover bekend de laatste Tasmaanse tijger teruggevonden. De schedel, botten en huid lagen meer dan 86 jaar in de kast van de Tasmanian Museum and Art Gallery in Hobart.

Medewerkers van het museum zochten jarenlang vergeefs naar de resten, omdat nergens genoteerd leek te zijn wat daarmee was gebeurd. Men ging er daarom van uit dat ze waren weggegooid.

Het vrouwtjesdier was in 1936 door een stroper gevangen en verkocht aan de dierentuin in dezelfde stad. "De verkoop werd niet geregistreerd, omdat het zetten van strikken toen verboden was en de stroper een boete had kunnen krijgen. Het dier leefde nog een paar maanden en werd daarna overgebracht naar het museum in Hobart", zegt een van de onderzoekers die de resten wisten op te sporen.