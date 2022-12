Dit jaar minder mensen van gas en stroom afgesloten

Er zijn dit jaar minder mensen van gas en elektriciteit afgesloten dan vorig jaar. In 2021 waren het er bijna vijfduizend, dit jaar minder dan vierduizend. Netbeheer Nederland, de branchevereniging voor regionale netbeheerders bevestigt berichtgeving in het AD hierover.

Vanaf 26 oktober gelden strenge regels voor het afsluiten. Minister Jetten (D66) van Energie wil daarmee voorkomen dat mensen die de rekening niet kunnen betalen in de kou komen te zitten. Tussen eind oktober en eind november is er niemand afgesloten.

In 2019 werden nog ruim zevenduizend mensen afgesloten, in 2020 vierduizend en vorig jaar nog bijna vijfduizend. Het gaat hier om afsluitingen wegens wanbetaling en mensen die er zelf voor kiezen om afgekoppeld te worden, omdat ze hun eigen energie opwekken.

Monteurs die de afsluiting moeten uitvoeren, draaien maar in 10 tot 15 procent daadwerkelijk de leidingen dicht. Als er medische apparatuur voor dialyse of zuurstoftoediening aanwezig is, is afsluiten sowieso verboden. Daarnaast mogen monteurs ervoor kiezen niet af te sluiten als zij schrijnende omstandigheden aantreffen, zoals zeer grote armoede of jonge kinderen.