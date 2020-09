Als Elia het zegt, komt het uit: 'FC Utrecht eindigt in topvier'

Hij ging naar Feyenoord om kampioen te worden. Dat lukte. Hij ging naar Istanbul Basaksehir om kampioen te worden. Dat lukte. Maar waarom komt Eljero Elia eigenlijk naar FC Utrecht? Niet om het tekengeld, zo bezweert hij.

"En als ik tekengeld had gekregen, so what?", zegt Elia. "Aan wie is het om over mijn tekengeld te discussiëren? Ik kan er niets aan doen. Je moet in alle opzichten rekening houden met deze tijd, maar een speler hoort te krijgen wat hij hoort te verdienen volgens de club. Ik snap niet dat hierover wordt geklaagd. Ik hoor niemand als een speler voor 40 miljoen naar Chelsea gaat."

Niet waar dus, zegt Elia. "Ik snap niet dat iemand een leugen moet vertellen", aldus de 33-jarige aanvaller. "Het is echt een leugen, Utrecht is al heel ver voor me gegaan. Ik heb een heel mooi voorstel gekregen en daar ben ik heel blij mee."