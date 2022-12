Wekdienst 5/12: Overleg over toekomst van landbouw • Vroege avondspits door sintverkeer

Goedemorgen! Landbouwminister Piet Adema voert de eerste gesprekken die in maart moeten leiden tot het zogenoemde landbouwakkoord en de ANWB verwacht een vroegere avondspits door Pakjesavond. Eerst het weer: vandaag regent het op veel plaatsen af en toe en in het zuidoosten valt eerst (natte) sneeuw. De maximale temperatuur komt uit tussen 2 en 6 graden. De komende dagen is het vaak bewolkt met af en toe een bui. Later in de week wordt het weer kouder.

Afbeelding ter illustratie - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De ANWB verwacht een vroegere avondspits door sinterklaasverkeer van mensen die eerder de weg op gaan om Pakjesavond te vieren. De avondspits begint vermoedelijk al om 15.00 uur in plaats van 16.00 uur.

Op het WK voetbal in Qatar worden twee duels gespeeld in de achtste finales. Bij Kroatië-Japan wordt afgetrapt om 16.00 uur Nederlandse tijd. Om 20.00 uur spelen Brazilië en Zuid-Korea tegen elkaar.

Landbouwminister Piet Adema houdt een eerste overleg in de aanloop naar een landbouwakkoord. Daarin moet staan hoe de toekomst van de landbouw eruit gaat zien. De minister praat met boeren, natuurbeschermers en provincies om daar afspraken over te maken.

Wat heb je gemist? Het Zwolse ziekenhuis Isala huurde jarenlang panden van vijf eigen cardiologen, en het ziekenhuis wist dat niet. Dat meldt NRC op basis van eigen onderzoek. De cardiologen worden sinds kort verdacht van corruptie. Volgens de krant verhuisde het ziekenhuis op initiatief van de cardiologen diverse afdelingen naar het vastgoed van de artsen, omdat er meer ruimte nodig zou zijn geweest. Per jaar betaalt het ziekenhuis 350.000 euro aan huur. De gebouwen naast het hoofdgebouw van het ziekenhuis worden onder meer gebruikt door een afdeling van het Isala Hartcentrum. Het toenmalige hoofd van die afdeling had belangen in dat vastgoed. Hij is een van de verdachten. Het ziekenhuis wist volgens de krant niet van de neveninkomsten van de cardiologen. Ander nieuws uit de nacht: Colombia, Nederland en VS onderscheppen 9700 kilo cocaïne: Dat gebeurde tijdens acht verschillende operaties in de Caribische Zee, meldt het Colombiaanse leger.

Grote branden in panden in Eindhoven, Nijmegen en Utrecht: Het ging om branden in een restaurant, flatgebouw en een appartementencomplex.

Moraalpolitie van de straat? Iraanse demonstranten hebben er weinig vertrouwen in: Iran is van plan om de moraalpolitie op te heffen. Met de aankondiging lijkt het regime een kleine handreiking te willen doen aan de demonstranten, maar die zijn er sceptisch over. En dan nog even dit: Ook al is het WK er nu, de grootste sport in Qatar is niet voetbal maar cricket. Vooral arbeidsmigranten spelen het. Duizenden mannen trekken er wekelijks vroeg op uit om de ergste hitte te vermijden en om weer op tijd thuis zijn voor het gebed.

Ook al is het WK er nu, de grootste sport in Qatar is niet voetbal maar cricket. Vooral arbeidsmigranten spelen het. Duizenden mannen trekken er wekelijks vroeg op uit om de ergste hitte te vermijden en om weer op tijd thuis zijn voor het gebed. - NOS