WK-vedette Kroatië ook talentvol beachvolleyballer: 'Perisic is als Speedy Gonzalez'

Hoe zit dat? Nou, Perisic maakt in 2009 zijn profdebuut als voetballer bij het Belgische Roeselaere. Via Club Brugge, Borussia Dortmund en VfL Wolfsburg komt de Kroaat bij Inter terecht. Hij heeft dan ook al zijn debuut in het Kroatische nationale elftal gemaakt. Maar hij wil meer, hij wil vooral niet stilzitten.

In de voetbalwereld is Ivan Perisic al jaren een bekende naam. De 119-voudig international van Kroatië, dat vanavond met Japan strijdt om een plaats in de kwartfinales van het WK, speelt bij Tottenham Hotspur en stond ook bij Internazionale onder contract. In de volleybalwereld is hij echter ook een bekende.

Zowel zijn tegenstanders als landgenoten zijn positief verrast over de kwaliteiten van Perisic op het beachvolleybalveld. "Hij is goed", vertelt de Kroatische beachvolleyballer Filip Silic over de aanwezigheid van zijn beroemde landgenoot op het toernooi. "En hij is snel."

Dat laatste ziet ook toernooidirecteur Hannes Jagerhofer. "Ivan is toegewijd en gepassioneerd. Hij is als Speedy Gonzalez op het veld: hij is een van de snelste verdedigers die ik gezien heb!"

Genoegen

"Het was een genoegen om tegen hem te spelen", laat de Braziliaan Alvaro Filho, een van Perisic' tegenstanders tijdens het toernooi, weten. "Ik heb hem veel doelpunten zien maken in het voetbal, dus dit was wel even anders."

"In Brazilië houden we heel erg van voetbal, dus om nu het veld met hem te delen, was fantastisch voor ons."