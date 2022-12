Colombia, Nederland en VS onderscheppen 9700 kilo cocaïne

De Colombiaanse marine heeft samen met Nederland en de Verenigde Staten 9700 kilo cocaïne in beslag genomen. Dat gebeurde tijdens acht verschillende operaties in de Caribische Zee, meldt het Colombiaanse leger. De drugs hadden volgens Colombia een straatwaarde van 327 miljoen dollar. Vijftien mensen zijn opgepakt.

Bij een eerste actie in de Arubaanse wateren werd ruim 5000 kilo cocaïne drijvend gevonden. De verdovende middelen waren daarbij ergens op zee achtergelaten, om later opgehaald te worden door anderen. De bestemming was de Dominicaanse Republiek.

Bij andere operaties werd nog eens bijna 5000 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde onder meer in zogeheten 'go fast'-boten, een type speedboot dat vaak door smokkelaars wordt gebruikt. Het is onduidelijk van welke nationaliteit de vijftien gearresteerden zijn, en aan wie ze zijn overgedragen.

109.000 kilo

De Colombiaanse marine zegt dat het dit jaar door internationale samenwerking meer dan 109.000 kilo aan cocaïne heeft onderschept, goed voor een straatwaarde van 3,7 miljard dollar.

Ook Nederland is actief betrokken bij de aanpak van drugshandel in het Caribisch gebied. Schepen van Defensie hebben dit jaar ruim 26.000 kilo onderschept, blijkt uit een overzicht.