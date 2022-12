NRC: Zwolse cardiologen waren stiekem huurbaas van ziekenhuis

Het Zwolse ziekenhuis Isala huurde jarenlang panden van vijf eigen cardiologen, en het ziekenhuis wist dat niet. Dat meldt NRC op basis van eigen onderzoek. De cardiologen worden sinds kort verdacht van corruptie.

Volgens de krant verhuisde het ziekenhuis op initiatief van de cardiologen diverse afdelingen naar het vastgoed van de artsen, omdat er meer ruimte nodig zou zijn geweest. Per jaar betaalt het ziekenhuis 350.000 euro aan huur.

De gebouwen worden onder meer gebruikt door een afdeling van het Isala Hartcentrum. Het toenmalige hoofd van die afdeling had belangen in dat vastgoed. Hij is een van de verdachten. Het ziekenhuis wist volgens de krant niet van de neveninkomsten van de cardiologen.

Belang verkocht

De cardiologen hebben volgens NRC onlangs hun belang in het vastgoed verkocht. Ze reageren niet op contactverzoeken van het dagblad. Een woordvoerder van het ziekenhuis meldt aan NRC dat bekend was dat cardiologen betrokken waren bij het vastgoed, maar dat de ziekenhuistop niet wist om welke cardiologen het ging.

Het ziekenhuis zegt geen problemen te hebben met de situatie, als er maar geen "ongewenste belangenverstrengeling ontstaat".

Eerder meldden NRC en het Duitse weekblad Der Spiegel al dat het corruptieonderzoek in het ziekenhuis te maken heeft met hartimplantaten. Justitie vermoedt dat een Duits bedrijf, Biotronik, steekpenningen heeft betaald aan medisch specialisten.