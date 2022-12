Grote branden in panden in Eindhoven, Nijmegen en Utrecht

Op verschillende plaatsen in het land heeft de brandweer in actie moeten komen vanwege grote branden. Dat gebeurde in Eindhoven, Nijmegen en Utrecht.

In Utrecht brak gisteren aan het einde van de middag brand uit aan de achterkant van een Italiaans restaurant aan de Schoutenstraat, bij de Neude. De eetgelegenheid werd ontruimd. Volgens de brandweer begon de brand in een papiercontainer en sloeg het vuur daarna over naar de achterkant en een uitbouw van het pand.

De brandweer had grote moeite het pand te bereiken. Een groot deel van het dak van de uitbouw moest daarom worden gesloopt. Niemand raakte gewond. Rond 22.00 uur werd het sein brand meester gegeven.

Eindhoven

In Eindhoven brak brand uit in een flatgebouw aan het Amandelpark. De bewoners van het gebouw werden geëvacueerd en kregen opvang in een buurthuis. Twee mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel.

De meeste bewoners kunnen inmiddels weer terug naar huis, maar sommige woningen hebben schade opgelopen.

Nijmegen

In een appartementencomplex op de Waalkade in Nijmegen woedde ook een grote brand. Die werd rond 22.20 uur ontdekt. Volgens een lokaal persbureau was de schrik bij de mensen op straat groot, en had de politie grote moeite om mensen op afstand te houden.

De brandweer had de brand na ruim een uur onder controle.