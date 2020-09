Australische coronavlucht 'naar nergens' onmiddellijk uitverkocht

Een Australische 'vlucht naar nergens' van luchtvaartmaatschappij Qantas is uitverkocht in 10 minuten. Het uitstapje, dat begint en eindigt in Sydney, is een rondvlucht van zeven uur voor reizigers die balen dat ze door corona aan de grond moeten blijven.

Een Dreamliner die normaal alleen voor intercontinentale vluchten wordt gebruikt, vertrekt op 10 oktober met 150 passagiers aan boord voor een trip langs Australische bezienswaardigheden als het Great Barrier Reef, de rots Uluru en de haven van Sydney. Volgens Qantas is het een ideale manier om inspiratie op te doen voor een binnenlandse vakantie, als de coronarestricties dat weer mogelijk maken.

Omdat er nergens geland wordt, omzeilen de reizigers de strikte coronaregels die Down Under gelden: de grenzen zijn gesloten en er gelden binnenlandse reisbeperkingen. Wel worden passagiers aan boord gevraagd maskers te dragen. Mogelijk komt daar nog een gezondheidsverklaring bij.

Inkomsten genereren

Behalve het mooie uitzicht krijgen de passagiers ook de beschikking over de speciale Qantas-pyjama's aan boord, een lunch van een chef-kok en een speciaal certificaat. De prijs van een ticket begon bij 500 euro, een stoel in business class kostte 2300 euro.

Voor Qantas is de rondvlucht een innovatieve manier om inkomsten te genereren nu veel vliegtuigen noodgedwongen aan de grond blijven staan. De luchtvaartmaatschappij moet 6000 banen schrappen om kosten te besparen en overweegt zijn hoofdkantoor te verplaatsen nu dat moet inkrimpen.