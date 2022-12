Kap Nelson Mandelabrug wordt ontmanteld om instortingsgevaar

Zoetermeer gaat de kap van de Nelson Mandelabrug ontmantelen. De gemeente neemt die beslissing nadat eerder deze week was gebleken dat de constructie van de fiets- en voetgangersbrug te zwaar is voor de ondersteuning. Hierdoor was het niet duidelijk of de brug wel veilig genoeg was.

De kap wordt verwijderd na een spoedadvies van Rijkswaterstaat, waarin staat dat er voor 1 januari maatregelen genomen moeten worden. De gemeente gaat de komende dagen beslissen of de brug zonder kap veilig genoeg is met ondersteuning, of dat hij helemaal wordt afgebroken.

Onder de brug lopen het spoor en de A12. Uit een rapport van Rijkswaterstaat, ProRail en de TU Delft blijken die open kunnen blijven omdat de "situatie beheersbaar en stabiel is". Voor voetgangers en fietsers blijft de brug dicht. Ze worden omgeleid via een andere route.