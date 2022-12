Moraalpolitie van de straat? Iraanse demonstranten hebben er weinig vertrouwen in

Iran is van plan om de moraalpolitie op te heffen, zei de procureur-generaal Montazeri vandaag in een persconferentie. Met de aankondiging lijkt het regime een kleine handreiking te willen doen aan de demonstranten, maar zij zijn er sceptisch over.

"Dit verandert niks voor ons", zegt Sepideh vanuit Teheran tegen de NOS. "Ze doen erg hun best om onze aandacht af te leiden, maar het gaat niet werken." Ook de 44-jarige Arash, die zelf actief meedoet aan de protesten in de hoofdstad, denkt niet dat demonstranten onder de indruk zullen zijn van de aankondiging.

Het is nog maar de vraag of de moraalpolitie daadwerkelijk ontmanteld wordt, of mogelijk in een andere vorm verder gaat. De moraalpolitie, ook wel zedenpolitie genoemd, valt niet onder het ministerie van Justitie van de procureur-generaal, maar onder een speciale cultuurraad.

"Het is belangrijk nieuws, maar je kan het op verschillende manieren interpreteren", zegt Roxane Farmanfarmaian, Iran-deskundige aan de Universiteit van Cambridge, tegen Nieuwsuur. "Het buitenland en misschien sommige demonstranten zien het als een verandering van koers door de Iraanse regering. Ik zie het als een herschikking van de schaakstukken in Iran."

Sepideh denkt dat een klein deel van de demonstranten de aankondiging als een eerste overwinning zullen zien. Daar is ze het zelf niet mee eens. "Ze hebben de leden van de moraalpolitie gewoon nodig om op te treden tegen de protesten." De protesten in het land zijn inmiddels al elf weken gaande. Arash denkt dat de boodschap vooral bedoeld is als "propaganda voor Iraniërs die nog twijfelen".

'Enorm verlies voor regime'

De moraalpolitie is inmiddels al een tijdje niet meer op straat gezien. "Ze zijn twee maanden geleden al van de straat gehaald", zegt Arash. Maar de wetgeving blijft onveranderd. Ook Sepideh heeft sinds het begin van de protesten geen moraalpolitie meer gezien. "Maar ik heb wel gehoord dat ze op sommige plaatsen nog handhaven."

De 23-jarige student draagt zelf al weken geen hoofddoek meer als ze naar buiten gaat, maar het risico blijft groot. "Er is altijd een kans dat andere ordetroepen je arresteren", zegt Sepideh. Meer angst is er voor de zogenoemde basiji's, vrijwilligers die een onderdeel vormen van de Revolutionaire Garde. "Ze dragen burgerkleding en vallen soms vrouwen zonder hoofddoek aan."

Iran-kenner en historicus Peyman Jafari denkt dat er in de toekomst mogelijk minder streng gehandhaafd zal worden op kledingregels. "Ik denk niet dat ze de hoofddoekpolitie daadwerkelijk afschaffen", zegt hij tegen Nieuwsuur. "Dat zou als een enorm verlies worden gezien. Het lijkt alsof ze met een concessie willen komen, en daarmee zowel de conservatieve achterban als de demonstranten willen bedienen."