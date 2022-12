Lang meed Mbappé de pers tijdens WK-recordjacht: 'Was niets persoonlijks'

Olivier Giroud werd vanavond bij het WK voetbal in Qatar topscorer aller tijden van Frankrijk en doelman Hugo Lloris is na de 3-1 zege op Polen gedeeld recordinternational van zijn land. Toch ging het na de gewonnen achtste finale eigenlijk maar over één speler: Kylian Mbappé. De 23-jarige linksbuiten was met een assist en twee prachtige doelpunten opnieuw de grote man aan Franse zijde. Het waren zijn 32ste en 33ste treffer voor 'Les Bleus', waarmee hij levende legende Zinedine Zidane overtrof.

En er zijn meer records in zicht. In elf WK-duels heeft Mbappé al negen keer gescoord. Nooit eerder maakte een speler voor zijn 24ste verjaardag zoveel doelpunten op een WK. Hij heeft nu al net zoveel WK-doelpunten als Lionel Messi op vijf verschillende eindrondes. En precies één goal meer dan Diego Maradona en Cristiano Ronaldo maakten.

Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat de aanvaller van Paris Saint-Germain het record van Miroslav Klose uit de boeken schiet. De Duitser is all-time topscorer met zestien WK-doelpunten. Mbappé spreekt eindelijk Mbappé wisselde dit WK tot vandaag - zonder uitleg - geen woord met de media en werd daarbij gesteund door de Franse bond, die heeft gezegd de boetes daarvoor te zullen betalen. Tot verbazing van bondscoach Didier Deschamps nam Mbappé na de zege op Polen plots wel plaats achter de microfoon en legde hij een verklaring af. "Ik heb niks tegen journalisten, het was niets persoonlijks. Ik heb het alleen nodig om me te concentreren. Dat doe ik dan ook voor honderd procent, dan verlies ik geen energie aan andere dingen. Daarom deed ik geen interviews. De boetes betaal ik, het was een persoonlijke beslissing."

Eerder werd gesuggereerd dat het zwijgen van Mbappé te maken zou hebben met het feit dat de Qatarees Nasser Al-Khelaïfi eigenaar is van zijn club Paris Saint-Germain en dat hij lastige vragen over Qatar uit de weg wilde gaan. Ook ophef rond bierbokaal Na de zege op Polen werd Mbappé voor de derde keer dit WK verkozen tot man of the match. En net als na de zeges op Australië en Denemarken leverde dat een opvallend beeld op. Mbappé poseerde met de grote rode bokaal voor de beste speler van de wedstrijd, maar hield daarbij de naam van FIFA-sponsor Budweiser buiten zicht. Bewust of onbewust? Veel media melden dat Mbappé geen reclame wil maken voor het biermerk, zelf laat hij zich daar niet over uit. Feit is dat op alle foto's en persmomenten hij de bokaal omgekeerd vasthoudt, maar dat kan toeval zijn. Bij andere spelers is dat ook gebeurd.

Mbappe verbergt het logo van biermerk en WK-sponsor Budweiser op de trofee voor Man of the Match - NOS

In de korte persconferentie beantwoordde de sterspeler welgeteld drie vragen. "We zijn dolgelukkig dat we door zijn naar de volgende ronde", vertelde hij. "Het doel is om dit WK te winnen, maar eerst gaan we ons focussen op de kwartfinale." Gevraagd naar zijn scoringsdrift stelde Mbappé - zoals het een goed profvoetballer betaamt - het teambelang op de eerste plaats. "Het enige waar ik van droom, is dat we het WK winnen. Natuurlijk zou het leuk zijn als ik de gouden bal of de gouden schoen win, maar dat is niet waarvoor ik naar Qatar gekomen ben. We willen met ons team opnieuw wereldkampioen worden." Hoe dan ook, met vijf goals en twee assists is Mbappé hard op weg om in Qatar individuele prijzen te winnen.

De Poolse sterspeler Robert Lewandowksi moest zijn meedere erkennen in Mbappé - Reuters