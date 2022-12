Sint shopt vroeg dit jaar, 'mogelijk had Black Friday invloed'

Sinterklaas heeft dit jaar ruim voor het heerlijk avondje cadeautjes ingekocht, vermoedelijk omdat hij nog wilde profiteren van de Black Friday aanbiedingen vorige week. Normaalgesproken gaat hij pas de zaterdag voor Pakjesavond of op 5 december zelf naar de winkel voor geschenken, zegt de Betaalvereniging Nederland.

Afgelopen donderdag was het aantal betalingen aan de toonbanken 15 procent hoger dan een gemiddelde donderdag, in online winkels ging het aantal transacties omhoog met 10 procent. Daarmee was dat tot nu toe de drukste winkeldag voor het Sinterklaasfeest. Het verschil tussen zaterdag 3 december en een gewone zaterdag was met 5 procent een stuk kleiner.

Hoewel de meeste cadeautjes al zijn ingeslagen, denkt de Betaalvereniging dat het morgen ook nog druk kan worden in de winkelstraten vanwege sinterklaasinkopen.

'Grote invloed Black Friday'

Het aanbiedingenfestijn Black Friday had waarschijnlijk invloed op het koopgedrag. Gisteren, met nog twee dagen te gaan tot Sinterklaas, werd er 20,3 miljoen keer betaald in Nederlandse winkels voor 577 miljoen euro. Een week eerder, toen veel winkeliers nog Black Friday-aanbiedingen hadden, ging het om 21,4 miljoen transacties voor in totaal 635 miljoen euro.

Ondanks de vele aankopen groeit de kritiek op de actiedag: