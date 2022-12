Zuid-Afrikaanse gelovigen verdronken bij ritueel in rivier

In de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg zijn zeker negen mensen gelovigen omgekomen bij een kerkdienst op de oever van een rivier. Acht anderen worden nog vermist.

De plek waar het ongeluk gebeurde wordt wel vaker gebruikt door kerkgangers voor bijvoorbeeld een doop of een rituele wassing. Het ging dit keer mis doordat er recentelijk veel regen in het gebied is gevallen en er een sterke stroming stond. Reddingsdiensten zeggen gelovigen daar vooraf al voor gewaarschuwd te hebben.

Het ongeluk gebeurde gisteren, de zoektocht naar slachtoffers is vandaag hervat.