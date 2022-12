Oud-Unilevertopman Maljers (89) overleden

Oud-Unilever topman Floris Maljers is op 89-jarige leeftijd overleden, meldt zijn familie aan de Volkskrant. Hij leidde het levensmiddelenconcern van 1984 tot 1994 en bekleedde daarnaast verschillende commissariaten in het bedrijfsleven, zoals KLM, Philips en V&D-moederbedrijf Vendex.

Ook werd hij enkele keren door ministeries ingeschakeld als troubleshooter, om netelige economische kwesties op te lossen als overheidssteun voor het failliete Fokker of het onder water zetten van de Hedwigepolder. Bovendien begeleidde hij als mentor koning Willem-Alexander bij diens introductie in het bedrijfsleven.

Maljers werd in 1933 in het Zeeuwse Middelburg geboren in een kruideniersfamilie. Na een studie economie kwam hij als stagiair terecht bij een dochterbedrijf van Unilever, waar hij snel carrière maakte. Via een Colombiaanse vettenfabriek, een Turkse jasmijnplantage en een margarinefabriek in Rotterdam belandde hij in 1984 op de hoogste positie in het bedrijf.

Hoewel Unilever toen al een bedrijf was met honderdduizenden werknemers in tientallen landen, bleven het concern en zijn topman onbekend bij het grote publiek. Consumenten kenden Calvé, Zeeuws Meisje, Dubro, Vaseline en Lipton, niet het grijze moederbedrijf aan de Rotterdamse Weena met het onbekende logo en nog minder de weinig spraakzame topman.

'Saai maar succesvol'

Maljers werd in de pers een "kruidenier van 80 miljard" genoemd, "koeltjes, zakelijk, mild cynisch, met de houding en uiterlijk van het hoofd der lagere school in 's Heer Ardenskerke". Onder zijn leiding werd het "saaie maar succesvolle" Unilever-imperium teruggebracht tot kerntakken als voeding en persoonlijke verzorging. Ook zette hij de eerste stappen richting de Aziatische markt.

Na zijn vertrek bij Unilever, met een Britse eretitel op zak van koningin Elizabeth, werd hij bij het bedrijf opgevolgd door Morris Tabaksblad. Omdat hij actief bleef op posten in het bedrijfsleven, was hij daarom de ideale persoon om prins Willem-Alexander wat praktische ervaring te geven in het zakenleven.

Een van de lessen die Maljers de prins leerde was dat hij soms zijn mond moest houden met al te kritische vragen over bijvoorbeeld een zwakke liquiditeitspositie van een bedrijf. "Ik heb wel eens gehad dat hij vragen stelde en je het bedrijf zag denken: grote hemel, da's een goede vraag, maar we hebben helemaal geen koning nodig om de vinger op deze zere plek te leggen", vertelde Maljers in een terugblik op de periode.