Ook Trumps Noord-Ierlandgezant waarschuwt Johnson voor brexitplan

De Amerikaanse speciaal gezant voor Noord-Ierland waarschuwt de Britse premier Johnson dat hij niet "per ongeluk een harde grens moet laten ontstaan" tussen Ierland en Noord-Ierland. Mick Mulvaney, Trumps voormalige chefstaf, zegt tegen de Financial Times dat de VS controles op de Ierse grens wil voorkomen.

De waarschuwing volgt op een omstreden wetsvoorstel van premier Johnson waarmee de Britten delen van het uittredingsakkoord uit de EU eenzijdig teniet kunnen doen. Het gaat dan onder meer over afspraken tussen Londen en Brussel over het handelsverkeer en de grensbewaking tussen Ierland en Noord-Ierland. Hoewel die afspraken al gemaakt zijn, wil Johnson ervan kunnen terugkomen.

Met het plan heeft Johnson een bom gelegd onder de onderhandelingen over een handelsakkoord met de EU. En de vrees is dat het Goede Vrijdagakkoord, waarmee een einde werd gemaakt aan het jarenlange geweld tussen katholieken en protestanten in Noord-Ierland, ermee in gevaar komt. In dat vredesakkoord uit 1998 is bepaald dat er geen harde grens komt tussen Noord-Ierland en Ierland.

Joe Biden

"De regering-Trump, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Congres van de Verenigde Staten delen de wens om het Goede Vrijdagakkoord en het ontbreken van een grens in stand te houden", zegt Mulvaney. De Verenigde Staten hadden een grote rol in de onderhandelingen die na jaren van gesprekken leidden tot het vredesakkoord.

Eerder waarschuwden de Democratische presidentskandidaat, Joe Biden, en de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, de Britse premier al. Biden zei gisteren dat het Goede Vrijdagakkoord "geen slachtoffer mag worden van de brexit" als de Britten een handelsakkoord met de VS willen sluiten.

'Niet onvermijdelijk, wel risico's'

Mulvaney, een vooraanstaande Republikein die korte lijntjes heeft met het Witte Huis, zegt dat hij over Johnsons wetsvoorstel heeft gesproken met de Ierse regering. Hij heeft niet het idee dat Johnsons voorstel een harde grens onvermijdelijk maakt. "Maar ik vind het van belang dat iedereen zich bewust is van de potentiële risico's." Mulvaney kiest geen kant tussen de EU en de Britten, zegt hij.

Het Conservatieve Britse Lagerhuislid Tugendhat, die in de parlementscommissie zit die het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken controleert, zegt tegen de Financial Times dat het Amerikaanse commentaar de Britse regering niet onbewogen moet laten. "Er zijn maar twee zaken die in de VS door beide partijen worden gedeeld: waarschuwingen voor China en toewijding aan Ierland."