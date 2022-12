EU wil oneerlijke concurrentie door Bidens stimuleringsplan voorkomen

De Europese Unie wil voorkomen dat er oneerlijke concurrentie ontstaat door een Amerikaans miljardenplan om klimaatverandering en inflatie tegen te gaan. Commissievoorzitter Von der Leyen zei vanmiddag in een speech dat ze een gelijk speelveld wil behouden door EU-regels aan te passen en bij de Amerikanen aan te dringen "marktverstorende elementen" te beperken.

In haar speech juichte Von der Leyen toe dat de Amerikaanse regering bijna 400 miljard heeft uitgetrokken om op een duurzame manier de economie te steunen, bijvoorbeeld met subsidies voor groene producten. Ze waarschuwde echter dat die steun schaarse grondstoffen duurder maakt en Europese bedrijven kan verleiden te verhuizen.

Bovendien laakte ze het beleid vooral steun te geven aan in de VS gemaakte producten. Samen met subsidies op de aanschaf van een elektrische auto leidt dat bijvoorbeeld tot een dubbel voordeel voor Amerikaanse automakers.

Protectionisme

"We moeten deze kwesties nauwgezet bekijken en lessen trekken over wat we beter kunnen doen", zei Von der Leyen. Morgen vindt er overleg plaats tussen de Amerikaanse buitenlandminister Blinken en de Europese vicepresidenten Vestager en Dombrovskis.

De Amerikaanse plannen hadden al eerder tot wrevel geleid in Europa. President Macron noemde ze tijdens een bezoek aan de VS super agressief en de Duitse minister van Financiën sprak van "een bijzonder protectionistisch economisch beleid".

Tegelijkertijd wil men in Brussel en Washington er ook alles aan doen om de eensgezindheid over Russische inval in Oekraïne te laten beïnvloeden door een handelsoorlog. Bij het bezoek van Macron zei Biden daarom al "kleine aanpassingen" te willen doen om ongewenste neveneffecten te voorkomen.