Giroud en Mbappé laten tegen Polen zien waarom Frankrijk WK-favoriet is

Frankrijk heeft in de achtste finales van het WK nog maar eens laten zien dat het bulkt van de kwaliteit. Het defensieve Polen werd met 3-1 opzijgezet. De nieuwe Franse topscorer aller tijden Olivier Giroud opende de score en uitblinker Kylian Mbappé maakte er twee voor de titelverdediger, die in Qatar laat zien opnieuw tot de topfavorieten te behoren. Tenminste, zolang bondscoach Didier Deschamps zijn sterkste elf opstelt, zoals eerder ook tegen Australië (4-1) en Denemarken (2-1). Met een B-keus werd in de groepsfase nog een smadelijke 1-0 nederlaag tegen Tunesië geleden. Zaterdag speelt Frankrijk in de kwartfinales van het WK tegen Engeland of Senegal. Die ploegen nemen het vanaf 20.00 uur tegen elkaar op in de achtste finales. Sterrenteam Tegen Polen draaide het Franse sterrenteam op volle toeren. FC Barcelona-spits Robert Lewandowski kwam er nauwelijks aan te pas bij Polen, al benutte hij diep in blessuretijd nog wel een strafschop. De Oost-Europeanen verlaten het WK met slechts drie doelpunten. Eerder werd alleen gescoord tegen Saudi-Arabië. Bekijk hieronder alle doelpunten van de wedstrijd.

Polen bestreed de titelverdediger met een defensieve 4-5-1 formatie, waarin Lewandowksi als eenzame spits op een eiland stond. Doelman Wojciech Szczesny, die woensdag nog uitblonk tegen Argentinië door een penalty van Lionel Messi te keren, had negen noeste werkers (onder wie Feyenoorder Sebastian Szymanski) voor zich. Driedubbele kans Polen Het enige wapenfeit van Lewandowski was lange tijd een afstandsschot, dat een halve meter naast ging. Toch kreeg Polen in de 38ste minuut een driedubbele kans om verrassend op voorsprong te komen. Piotr Zielinksi stuitte eerst op de knie van doelman Hugo Lloris en in de rebound op verdediger Theo Hernandez, vervolgens kon Jakup Kaminski schieten en moest Raphaël Varane de bal van de lijn halen. Die missers kwamen de Polen duur te staan, want vijf minuten later kwamen de sterkere Fransen op voorsprong. Een steekpassje van Mbappé was in het drukke strafschopgebied perfect op maat voor Giroud, die de bal met links achter Szczesny schoof. Het was voor Giroud, die eerder met een sliding net te laat kwam om een voorzet van Ousmane Dembélé in een leeg doel te glijden, zijn 52ste interlandtreffer. Daarmee loste de 36-jarige spits Thierry Henry af als topscorer aller tijden van de Franse ploeg. Het was toch al een historische avond voor het Franse voetbal, want doelman Lloris werd gedeeld recordinternational. Net als Lilian Thuram speelde hij 142 keer voor Frankrijk.

Giroud is topscorer aller tijden van Frankrijk - Reuters

In de tweede helft had Lloris vrijwel niets te doen en kreeg Frankrijk kansen om de voorsprong uit te breiden. Een van richting veranderd schot van Mbappé hobbelde net naast het doel en Giroud scoorde met een fraaie omhaal, maar er was al gefloten voor een eerdere Franse overtreding. Pegel Mbappé Halverwege de tweede helft gooide Polen het strijdplan om door met oud-Ajacied Arek Milik een tweede spits in te brengen. Szymanski moest plaatsmaken. Het leidde er weliswaar toe dat Polen zich wat vaker in het vijandelijke strafschopgebied meldde, maar de snelle Franse aanvallers kregen ook steeds meer ruimte. Bij zo'n counter een kwartier voor tijd had Mbappé alle tijd en ruimte om de bal goed te leggen. Vervolgens pegelde hij de bal hard en hoog in de korte hoek achter de kansloze Szczesny. In de slotminuten schoot Mbappé vanuit vergelijkebare positie opnieuw fraai raak. Ditmaal passeerde hij de arme Szczesny met een krul in de verre kruising: 3-0.

Afbeelding ter illustratie - Reuters