Vanavond op tv: Frankrijk pakt porno aan • Energiebewustzijn • Iraanse moraalpolitie opgeheven?

Iraanse moraalpolitie opgeheven?

De Iraanse moraalpolitie wordt opgeheven, heeft procureur-generaal Mohammad Jafar Montazeri gezegd. De moraal- of zedenpolitie was vooral verantwoordelijk voor de handhaving van de strenge kledingvoorschriften voor vrouwen in het streng-islamitische land. Wat de uitspraak precies gaat betekenen, is echter nog onduidelijk. Dat bespreken we met deskundigen.