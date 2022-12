Schouten in vorm voor WK kortebaan: ook Nederlands record op 100 meter schoolslag

Zwemster Tes Schouten heeft er bij de Rotterdam Qualifcation Meet geen twijfel over laten bestaan: ze is klaar voor de WK kortebaan, die van 13 tot en met 18 december plaatsvinden in Melbourne. Op de slotdag van het toernooi verbeterde ze het Nederlands record op de 100 meter schoolslag met 0,49 seconden.

Nadat ze eerder in Rotterdam al tot twee keer toe het Nederlands record op de 200 meter schoolslag had verbeterd, snelde Schouten ook op de 100 meter naar een toptijd. Met 1.06,09 was ze niet alleen ruim sneller dan de concurrentie, ook was ze voor de tweede keer op de dag sneller dan haar eigen Nederlands record.

In de series had ze het record namelijk al aangescherpt van 1.06,88 naar 1.06,58.

'Zet je benen aan'

"Ik weet niet zo goed wat ik dacht", verklaarde Schouten direct na haar race. "Ik dacht alleen maar: zet je benen aan, je kan het."

Het zwemtoernooi in Rotterdam geldt als een van de kwalificatiewedstrijden voor de WK langebaan komende zomer in Fukuoka (Japan). Schouten had die limiet al binnen.