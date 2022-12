Geweld en verkrachting in Franse porno-industrie, 'maar pornoverbod geen oplossing'

In Frankrijk is een grootschalig en breed gedragen offensief gestart tegen misstanden in de porno-industrie. Het gaat onder meer om geweld, verkrachting en seks met minderjarigen. De Franse Senaat sprak zes maanden lang met pornoproducenten, actrices en experts. Het resultaat was een snoeihard rapport van 200 pagina's. De Franse politie speurde online naar daders en slachtoffers en pakte mensen op. Justitie deed onderzoek en kwam met officiële aanklachten. Meer dan twintig mannen - pornoproducenten en -acteurs - zijn inmiddels in staat van beschuldiging gesteld. Een deel van hen werd in preventieve hechtenis genomen, in afwachting van een proces. Meer dan zestig ex-pornoactrices hebben aanklachten tegen de mannen ingediend. Seksueel geweld "De verdachten worden beschuldigd van verkrachting, aanzetten tot prostitutie, mensenhandel en in één geval: marteling", vertelt Céline Piques van de feministische organisatie Osez le Féminisme. "Het is echt uniek wat er gebeurt, voor Frankrijk en Europa, maar misschien wel in de hele wereld." 'Camille' werd als porno-actrice slachtoffer van verkrachting. Ze vertelt anoniem hoe ze in de pornowereld belandde, en hoe ze daar werd misbruikt:

In Frankrijk is een groot offensief gestart tegen uitwassen in de porno-industrie. 'Camille' doet anoniem haar verhaal over de misstanden. Ze was 18 jaar en had geldproblemen toen ze begon als porno-acteur. Ze werd meerdere keren verkracht. - NOS

De aanleiding voor veel van de initiatieven ligt bij een boek van journalist Robin d'Angelo. Hij werkte ruim een jaar undercover op de filmsets van pornobedrijven. En hij was naar eigen zeggen geschokt door de hoeveelheid geweld die hij zag. Zijn boek verscheen in 2018, toen de MeToo-beweging volop gaande was. Seksueel geweld kwam daardoor hoog op de agenda te staan, ook in Frankrijk. Feministische organisaties stapten met het boek naar Justitie. Alles stond zwart-op-wit, d'Angelo had met eigen ogen misdrijven gezien en daarom was vervolging nodig, zei onder meer Osez le Féminisme. "Er is volop bewijs van misdrijven. Want veel van die strafbare feiten in de porno zijn gewoon te zien: de video's circuleren nog steeds op internet", zegt Céline Piques.

In zo'n 90 procent van de pornofilms die wij hebben bestudeerd, wordt geweld gebruikt. Senator Laurence Rossignol