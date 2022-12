Israëlische president bezoekt voor het eerst Bahrein

Voor de eerste keer heeft een Israëlische president Bahrein bezocht. Isaac Herzog kwam vanochtend aan in de hoofdstad Manama. Op het vliegveld werd Herzog ontvangen door de Bahreinse minister van Buitenlandse Zaken.

Het bezoek is een bevestiging van de verbeterde banden tussen Israël en Arabische landen. Eerder werden de banden al aangehaald met Marokko, de Verenigde Arabische Emiraten en Sudan.

Op Twitter bedankt de president de Bahreinse minister. "Ik roep meer landen in onze regio op om zich bij dit partnerschap aan te sluiten en zo het Midden-Oosten te versterken", zegt Herzog op Twitter.

Protest

In Bahrein is niet iedereen blij met het bezoek van de Israëlische president. Een dag voor het bezoek zijn in Manama mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen zijn komst. Zij vinden dat de Palestijnen worden verraad.

Het is niet de eerste keer dat een Israëlische hoogwaardigheidsbekleder Bahrein bezoekt. In februari bezocht de toenmalige Israëlische premier Naftali Bennett het land.