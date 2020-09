Rijkswaterstaat deelt beelden van 'levensgevaarlijk' negeren van rood kruis

Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 06.30 uur bij de afrit Zevenhuizen op de A12 richting Den Haag. De weginspecteur van Rijkswaterstaat had zijn auto dwars op de weg gezet en pionnen op het wegdek geplaatst. Op de matrixborden boven de afrit was een rood kruis te zien, maar daar trokken sommige weggebruikers zich niks van aan.

Rijkswaterstaat is boos over weggebruikers die op de snelweg bij een ongeluk een rood kruis negeerden om een afgesloten afrit te pakken. Een camera legde vast hoe ze vlak langs de weginspecteur reden. De beelden zijn door Rijkswaterstaat op sociale media gezet.

Behalve de weggebruikers in de video waren er nog meer auto's en vrachtwagens die het rode kruis negeerden, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "Het was echt gevaarlijk. We zien dit dagelijks gebeuren. De weginspecteurs staan er niet voor niks en weggebruikers brengen op deze manier onze mensen in gevaar." De weginspecteur bleef overigens ongedeerd.

De vrachtwagenchauffeurs en automobilisten krijgen geen bekeuring. De weginspecteur bij het ongeluk heeft geen boa-status en mag daarom geen boetes uitdelen. "Buiten dat hebben ze primair de taak om een incident veilig te stellen. Ze hebben dan niet altijd ruimte om boetes uit te schrijven," zegt de woordvoerder.

Steeds meer weginspecteurs van Rijkswaterstaat zijn wel boa en mogen dus wel boetes uitschrijven. Rijkswaterstaat deelde vorig jaar 3159 bekeuringen uit voor het negeren van een rood kruis op de snelweg. Dit jaar staat de teller tot en met augustus op 3335.

Proef met camera bij spitsstrook

Vorig jaar begonnen het Openbaar Ministerie en Rijkswaterstaat op de A28 een proef met een camera bij een spitsstrook om overtreders te pakken. Weggebruikers die daar het rood kruis negeerden, kregen een boete op de deurmat. Die proef was een succes, zegt Rijkswaterstaat, maar het is lastig om daar een vervolg aan te geven.

"We hebben 3000 camera's boven de weg hangen en je kunt daar niet allemaal van dat soort camera's van maken. Het is een dure techniek en je weet nooit van te voren waar je deze nodig hebt."

Weginspecteur Colinda legt in deze video van vorig jaar uit waarom de rode kruizen zo belangrijk zijn: