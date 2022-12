Van Empel - met koude handen - is Pieterse weer de baas en wint Scheldecross

Iets over de helft ging Van Empel erop en erover en reed onbedreigd naar de zege. Voor Van Empel is het al haar vijfde zege in een wereldbekerveldrit dit seizoen.

Fem van Empel heeft de Antwerpse Scheldecross, de achtste wedstrijd in het kader van de wereldbeker, op haar naam geschreven. De 20-jarige leidster in het wereldbekerklassement, moest in het eerste deel van de wedstrijd op de tanden bijten om rivale Puck Pieterse te volgen.

Geen Brand, Vos en Worst

Aan het begin van het seizoen stond er geen maat op Van Empel, maar de laatste drie wereldbekerwedstrijden greep - mede door een zware trainingsperiode - greep ze naast de winst. Wel reed Van Empel telkens op het podium, maar ze moest toezien hoe Van Anrooij en Pieterse (twee keer) de zege grepen.

Zonder de niet-fitte Lucinda Brand, Marianne Vos en Annemarie Worst, pakten Pieterse en Van Empel direct de kop. Van Anrooij moest een seconde of tien toestaan en zakte nog verder terug naar een foutje in het zand.

Het strand van Sint-Anneke aan de oever van de Schelde was sowieso de scherprechter vandaag en dat is normaal gesproken het favoriete terrein van de Texelse Denise Betsema. Vandaag kwam Betsema echter niet in het spel voor, maar zou uiteindelijk wel als vierde eindigen.

Koude handen

Vooraan ontspon zich een boeiend duel tussen Pieterse en Van Empel. De laatste maakte een paar foutjes, had wat meer moeite met de zandstroken en moest telkens een gaatje dichten naar Pieterse.

Toch had Van Empel de betere benen, loste haar rivale in de derde ronde en reed gestaag weg. "Ik had in het begin echt koude handen", vertelde Van Empel na afloop. "Dat voelde niet al te best met mijn stuur. Mijn focus was niet geweldig, ik miste een paar bochten en remmen en schakelen ging ook niet geweldig. Gelukkig kon ik me in het tweede deel goed herpakken."