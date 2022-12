Gebutste Van der Poel maatje te groot bij rentree Van Aert, Van Empel komt kou te boven

Mathieu van der Poel heeft de wereldbekerveldrit van Antwerpen op indrukwekkende wijze op zijn naam geschreven. Dankzij de rentree van Wout van Aert was het de eerste wedstrijd met de Grote Drie aan de start. Voorlopig moet Van Aert zijn meerdere erkennen in Van der Poel, maar zal met zijn tweede plaats toch tevreden zijn. Wereldkampioen Tom Pidcock kwam niet in het spel voor en werd achtste.

Reikhalzend uitkijken naar de 'Grote Drie' Wekenlang werd uitgezien naar de eerste veldrit met de 'Grote Drie' aan de start. Bij de Scheldecross in Antwerpen, de achtste manche in de wereldbeker dit seizoen, was het eindelijk zover. Na wereldkampioen Tom Pidcock en Van der Poel begon Wout van Aert zijn seizoen namelijk aan de oever van de Schelde.

Wout van Aert staat in Antwerpen voor het eerst dit seizoen aan de start van een veldrit. - NOS

Of het ook tot een echte strijd zou komen, was echter de vraag. Zaterdag ging Van der Poel hard onderuit op de kasseien net na de eerste passage van de finish in de superprestigeveldrit van Boom en blesseerde daarbij zijn knie en zijn schouder. Om zijn gekwetste lijf in beweging te houden reed Van der Poel de veldrit wel uit, reed 's avonds nog een wedstrijdje van 20 kilometer op het virtuele platform Zwift en nam ook vanochtend de fiets richting Antwerpen. "Ik verwacht geen problemen", zei hij dan ook voor de wedstrijd.

Raketstart Van Aert Het grootste vraagteken stond achter de naam Van Aert, maar met mogelijke twijfels maakte hij vanuit de start al korte metten. Van Aert begon vanaf de tweede rij, maar nam bij de eerste bocht al de kop. Van der Haar dook meteen in het wiel van de Belgische kampioen en ook Van der Poel sloot aan. Wereldkampioen Pidcock - die ook tegen de grond ging door de manoeuvre van Van der Poel in Boom - miste zijn start volledig en moest zich terugvechten van de 26ste positie.

Mathieu van der Poel ploegt door het Antwerpse zand met op de achtergrond Wout van Aert. - NOS

In de tweede ronde trok Van der Poel echter hard door in de materiaalzone en sloeg daarmee een gat met Van Aert en Van der Haar, die zijn bliksemstart moest bekopen en steeds verder terugzakte. Ontketend reed Van der Poel daarna alleen maar verder weg en een ronde later waren al zijn concurrenten al uit zicht verdwenen.

Van Aert moest blijkbaar even op adem komen, want in de derde ronde ging de Belgisch kampioen in de tegenaanval. Europees kampioen Michael Vanthourenhout moest alles op alles zetten om zijn wiel te houden, maar dat was wel op grote afstand van koploper Van der Poel. Van Aert vecht terug in het zand Met een knappe inspanning in het mulle zand snoepte Van Aert toch wat seconden van zijn achterstand af. Van der Poel bleef nagenoeg foutloos op het technische parcours, reed zijn snelste ronde van de cross en sloeg daarmee de hoop weg bij zijn Vlaamse rivaal.

Wout van Aert gaat over de kop na een foutje bij het springen over de balken. - NOS

In de slotfase begon de vermoeidheid ook op te spelen bij Van Aert, die na een foutje bij het springen over de balken zelfs over de kop sloeg. Daarmee was de wedstrijd helemaal beslist. Van Aert behield wel zijn tweede plaats en was daar achteraf tevreden mee. Europees kampioen Michael Vanthourenhout werd derde, voor de leider in het wereldbekerklassement Laurens Sweeck. Van der Haar werd vijfde. Toch zal er nog flink wat werk verricht moeten worden om het gat met Van der Poel te dichten, erkende Van Aert na afloop. "Ik had niet gedacht vandaag op het podium te staan en het hoge tempo zo lang te kunnen volhouden. Mathieu was veel te sterk vandaag. Maar ik voelde me een stuk beter dan ik had verwacht. Dit is een prima begin."

Voor Van der Poel is het al de zesde zege in de Scheldecross in acht deelnames. In 2013 reed hij er zijn allereerste veldrit bij de profs en werd als 18-jarige meteen tweede. Daarna was alleen Wout van Aert (2015) hem nog een keer de baas. Volgende week verhuist het veldritcircus naar het Ierse Dublin, waar voor het eerst een wereldbekermanche wordt georganiseerd. Over twee weken is de sneeuwcross in Val di Sole. Van der Poel zal er niet bij zijn in Ierland en Italië. "Het is jammer dat ik morgen alweer naar Spanje vertrek voor een trainingsstage, want ik begon er net in te komen. Maar we houden ons aan de planning, want ik wil ook in de kerstperiode en in het voorjaar goed zijn. Wout was nu al sterk en gaat alleen maar sterker worden. Dat gaan nog leuke duels worden."

De reacties van winnaar Mathieu van der Poel en nummer twee Wout van Aert na de Scheldecross in Antwerpen. - NOS

Bij de vrouwen mocht Fem van Empel na drie podiumplaatsen weer eens juichen. De 20-jarige leidster in het wereldbekerklassement, moest in het eerste deel van de wedstrijd op de tanden bijten om rivale Puck Pieterse te volgen. Iets over de helft ging Van Empel erop en erover en reed onbedreigd naar de zege. Voor Van Empel is het al haar vijfde zege in een wereldbekerveldrit dit seizoen.

Fem van Empel komt juichend over de streep in Antwerpen. - NOS

Pieterse eindigde op ruime afstand (0.34) als tweede. Shirin van Anrooij completeerde - zoals zo vaak dit seizoen - het podium van twintigers. De Belgische Laura Verdonschot was de eerste niet-Nederlandse op de achtste plaats.

Geen Brand, Vos en Worst Aan het begin van het seizoen stond er geen maat op Van Empel, maar de laatste drie wereldbekerwedstrijden greep - mede door een zware trainingsperiode - greep ze naast de winst. Wel reed Van Empel telkens op het podium, maar ze moest toezien hoe Van Anrooij en Pieterse (twee keer) de zege grepen. Zonder de niet-fitte Lucinda Brand, Marianne Vos en Annemarie Worst, pakten Pieterse en Van Empel direct de kop. Van Anrooij moest een seconde of tien toestaan en zakte nog verder terug naar een foutje in het zand. Het strand van Sint-Anneke aan de oever van de Schelde was sowieso de scherprechter vandaag en dat is normaal gesproken het favoriete terrein van de Texelse Denise Betsema. Vandaag kwam Betsema echter niet in het spel voor, maar zou uiteindelijk wel als vierde eindigen. Koude handen Vooraan ontspon zich een boeiend duel tussen Pieterse en Van Empel. De laatste maakte een paar foutjes, had wat meer moeite met de zandstroken en moest telkens een gaatje dichten naar Pieterse. Toch had Van Empel de betere benen, loste haar rivale in de derde ronde en reed gestaag weg. "Ik had in het begin echt koude handen", vertelde Van Empel na afloop. "Dat voelde niet al te best met mijn stuur. Mijn focus was niet geweldig, ik miste een paar bochten en remmen en schakelen ging ook niet geweldig. Gelukkig kon ik me in het tweede deel goed herpakken."