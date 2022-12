Leger des Heils: door koude steeds drukker bij 'Warme Kamers'

Ook in de huiskamer van 'Bij Bosshardt Zuilen' is het druk, vertelt Maaike van Oosterom van het Leger des Heils. "Onze bezoekersaantallen zijn erg gegroeid. De stookkosten zijn natuurlijk hoog en bij ons kunnen ze warm binnen zitten overdag." Bezoekers kunnen er doordeweeks terecht van 10:00 tot 16:00 uur. Er worden activiteiten georganiseerd en er is regelmatig een warme lunch voor een klein prijsje. Ook kunnen bezoekers tweedehandskleding shoppen.

Een van de bezoekers vertelt dat het bij haar thuis nu 17 graden is. "Dat is vanwege de hoge energieprijzen. Ik heb alleen 's ochtends de verwarming aan in mijn badkamer. Ik was me de hele week met koud water. En maar één keer in de week ga ik onder de douche."

Ook andere buurtbewoners die langs zijn gekomen doen de kachel zo min mogelijk aan. Riet Tippersma komt ook graag voor de warmte naar deze buurthuiskamer. "Thuis kost het aardig wat om te stoken. En als je dan alleen zit is dat ontiegelijk duur. En de warmte van de mensen hier om me heen doet dan ook wel veel goed."