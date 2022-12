Passagier cruiseschip omgekomen door monstergolf in Argentinië

Een Amerikaanse vrouw is omgekomen nadat het cruiseschip waarop ze zat werd getroffen door een zogenoemde monstergolf. Ook raakten vier mensen gewond.

Het cruiseschip Viking Polaris was onderweg naar het uiterste zuiden van Argentinië toen woensdag een storm een enorme golf veroorzaakte die tegen het schip sloeg. Op foto's is te zien dat ruiten van het cruiseschip kapot zijn. Het lijkt erop dat de 62-jarige vrouw is omgekomen door rondvliegend glas.

Viking Cruises spreekt van een incident en heeft zijn condoleances overgebracht aan de familie. De Viking Polaris is inmiddels teruggekeerd naar de haven van Ushuaia in Argentinië. Daar is de schade opgemeten. Voorlopig blijft het schip in de haven voor onderzoek.

Volgens de Amerikaanse federale dienst die toezicht houdt op de oceanen zegt dat monstergolven onvoorspelbaar zijn, maar ook ongebruikelijk. De National Ocean Service spreekt van een muur van water.