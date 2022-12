Iran executeert vier mannen om werk voor inlichtingendienst Israël

Iran heeft vier mannen geëxecuteerd die ervan zijn beschuldigd te hebben samengewerkt met de Israëlische inlichtingendienst Mossad, melden Iraanse staatsmedia. Het Hooggerechtshof sprak het doodvonnis van de vier mannen woensdag uit.

Volgens het vonnis hebben de mannen privé- en openbare eigendommen gestolen en vernietigd en individuen ontvoerd en ondervraagd voor de Mossad. Drie anderen kregen gevangenisstraffen van tussen de vijf en tien jaar voor medeplichtigheid. Allen werden afgelopen juni opgepakt. Meer details zijn niet bekendgemaakt.

De zogeheten Revolutionaire Rechtbank van Iran spreekt regelmatig doodvonnissen uit. Hij werd opgericht na de Islamitische Revolutie van 1979 en staat bekend om het opleggen van zware straffen aan mensen die zich verzetten tegen de geestelijke heersers van Iran.

Volgens Amnesty International heeft Iran in 2021 minstens 314 mensen geëxecuteerd. Het land heeft daarmee een van het hoogste aantal executies ter wereld.

Aartsrivalen Iran en Israël komen geregeld met beschuldigingen over en weer over spionage. In 2019 kreeg een voormalige Israëlische minister een celstraf van 11 jaar omdat hij zich schuldig heeft gemaakt aan spionage voor Iran. Volgens de Israëlische geheime dienst Shin Bet leverde Gonen Segev informatie aan Iran over de energiesector in Israël en andere veiligheidsgevoelige locaties.