'Oranje een circuspaard dat net zo hoog springt als nodig is'

Nu Nederland de kwartfinales op het WK heeft gehaald zijn de media in het buitenland zeer te spreken over de prestatie van Oranje. Zo vonden de analytici van de BBC dat Oranje sterk speelde en in het eerste doelpunt zagen ze een voorbeeld van totaalvoetbal. "Het was een heel volwassen prestatie van het Nederlandse team. Ze namen de wind uit de zeilen van de Amerikanen", zei analist Jürgen Klinsmann, voormalig bondscoach van Duitsland en de VS. "De Nederlanders zijn ervaren en wisten dat Christian Pulisic de grootste bedreiging vormde. Ze hebben hem gewoon afgesloten van de rest door ervoor te zorgen dat hij de bal niet zou krijgen. Heel professioneel", aldus Klinsmann. "De methodes van Van Gaal en zijn directe manier van communiceren zullen hem niet altijd geliefd maken", zegt analist Phil McNulty op de site van diezelfde omroep. "Maar het lijdt ook geen twijfel dat hij resultaten boekt, wat betekent dat Nederland een niet te onderschatten team heeft."

De Zwitserse publieke omroep SRF kwam met een kleurrijke beschrijving van het Nederlands elftal tot nu toe. "Eerder had Oranje, zoals in fases in de groepsfase, vastgehouden aan het motto dat een goed circuspaard maar zo hoog springt als nodig is." Nederland had volgens de Zwitsers met minimale inspanning het maximale doel bereikt. Tegen de Verenigde Staten liet Oranje wat meer zien. "Memphis Depay was met de eerste kans van Nederland succesvol en veteraan Daley Blind met de tweede serieuze aanval. Daarmee bezorgden ze het team van Louis van Gaal niet alleen een voorsprong van twee doelpunten, maar diezelfde goals illustreerden ook waartoe het elftal in staat is." Nog hoger springen "Het openingsdoelpunt werd voorafgegaan door een combinatie van 20 (!) passes", vervolgt SRF. "Ook de 2-0 werd prachtig uitgespeeld, al droeg de passiviteit van de Amerikaanse verdediging ook zijn steentje bij. Al met al vormde het Amerikaanse team geen hindernis voor de Nederlandse circuspaarden, die nog hoger hadden kunnen springen. En dat waarschijnlijk binnenkort ook zullen moeten." De Duitse Bild Zeitung wijst net als de Zwitsers ook op de bijzondere aanval die tot het eerste Nederlandse doelpunt van Depay leidde: "Twintig passes voor een goal: dat is voor Nederland een nieuw WK-record!"

Eerst Denzel, dan Washington Bild pakte, traditioneel, verder ook uit met een woordgrap: "Eerst Denzel, dan Washington", luidde de kop. "Nee, niet acteur Denzel Washington is de schrik van de VS, maar Inter-speler Denzel Dumfries. Dankzij een een perfecte doelpunt-kopie met twee voorzetten en een zelfgemaakt doelpunt schiet hij het Amerikaanse elftal terug naar de hoofdstad Washington." De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport schreef ook over de prestaties van de Nederlandse verdediger van Inter: "Dumfries is terug in zijn superversie. In de groepsfase was het niet sprankelend wat hij liet zien, maar nu domineerde hij als vanouds de rechtervleugel."

Ook in de VS was Dumfries de man waar veel over werd geschreven. De verslaggever van de Washington Post schreef dat de Amerikaanse defensie zich na de aftrap met name concentreerde op de aanvallende boegbeelden Memphis Depay en Cody Gakpo, maar dat de hoofdrol bij Oranje werd gespeeld door Dumfries: tweemaal aangever, één keer afmaker. Volgens de New York Times was het doelpunt van Dumfries de nekslag voor de jonge, onervaren Amerikanen. Vooral omdat die goal zo snel na de hoopgevende 1-2 van Haji Wright kwam. De daarmee uitgegooide "reddingslijn" werd al na luttele minuten doorgesneden. USA Today oordeelde dat er op de Nederlandse zege weinig viel af te dingen. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal domineerde en overklaste de jongens van Gregg Berhalter. "Het mag duidelijk zijn dat de Amerikanen nog een lange weg te gaan hebben voordat ze zich tot de absolute wereldtop kunnen rekenen en met recht aan een wereldtitel mogen denken."