Dagboek Doha: hoe groots Amerika is in verliezen, weet deze vriend van Berhalter

Het is de Nederlander Ruud van Os, oftewel de voormalig stadionspeaker van Sparta, die onlangs nog vertelde over zijn vriendschap met Gregg Berhalter, de bondscoach van Oranje-tegenstander Amerika.

Nederland-Verenigde Staten, achtste finales WK 2022. Een uur of twee voor de aftrap. De trappen van het Khalifa Stadion op. Plots kijk ik tegen een grote, witte rug aan met daarop in rode letters 'Berhalter'.

De ogen van de voetbalwereld zijn gericht op het WK in Qatar. In het gevolg van de absolute wereldsterren en in de kantlijn van het grote nieuws schrijft NOS-redacteur Thierry Boon dagelijks over wat hij meemaakt in Doha.

Ruud van Os was de stadionspeaker van Sparta Rotterdam in de tijd dat de huidige Amerikaanse bondscoach Gregg Berhalter daar speelde. De twee raakten bevriend. - NOS

Negentig minuten voetbal later is de stemming, ook bij Van Os, heel anders. Het Nederlands elftal is met 3-1 te sterk en stuurt de Verenigde Staten terug naar huis. Het stadion loopt leeg, behalve de vakken met familie en vrienden.

"Ik ben hier op uitnodiging van Gregg z'n familie", vertelt Van Os, terwijl hij zich begeeft in een groep uitgedoste Amerikanen, die in de rij voor het eetkraampje staan. "Dit is zijn vrouw en dit zijn z'n kinderen."

"Ik vind Amerikanen altijd groots in hoe zij weten om te gaan met verlies", vertelt Van Os vanaf de tribune. "Dat zie je nu. De spelers en trainers melden zich bij de familie in dit vak. Het is stil, maar er wordt veel geknuffeld. We steunen elkaar."

De familie Berhalter is nog in afwachting van 'hun' Gregg. De bondscoach is nog bezig met interviews. Ondertussen maakt Van Os zich al zorgen. "Voetbaltrainers zijn hired to be fired, ook in Amerika. Dus dat zal best door zijn hoofd gaan. Dit is wel een dreun."