Republikeinen worstelen met Trump: is zijn magie uitgewerkt?

De namen van veel kandidaten in deze regio duiden op Nederlandse voorouders. Bij de midterms boekten weinigen van hen succes. Veheulen: "Een van de redenen is dat er een wetsvoorstel voor het recht op abortus op het stembiljet stond. Dat heeft voor een hogere opkomst bij de Democraten gezorgd. Een andere reden is dat er veel verdeeldheid was binnen de partij tussen de Trump-getrouwen en de traditionele conservatieven."

Als nieuwkomer in 2016 wist Trump Michigan te winnen met een krappe meerderheid. Aan de vooravond van de verkiezingen hield hij een campagnebijeenkomst in Grand Rapids, de meubelhoofdstad in Michigan. Rob Verheulen, voorzitter van de Republikeinse Partij in die regio, stond toen nog achter hem op het podium: "Veel mensen hier hadden het gevoel dat de politiek op ons neerkeek. Trump wist ons te verbinden en die stem van het volk te vertolken."

Michigan is een van die staten. Dit jaar verloren de Republikeinen daar op alle fronten. Beide Kamers van het staatsbestuur werden voor het eerst in veertig jaar gewonnen door de Democraten. Pijnlijk voor de Republikeinen, maar zeker voor oud-president Donald Trump die meerdere kandidaten steunde. Het is nu de vraag of Trump een oorzaak is van het verlies.

Krankzinnig

Veel Trumpistische Republikeinen wonnen de interne voorverkiezingen van traditionele Republikeinen, maar verloren bij de algemene verkiezingen van de Democratische tegenstanders. De tegenvallende uitslagen weerhield Donald Trump er niet van om zich nog geen week na de midterms weer kandidaat te stellen voor de presidentverkiezingen van 2024.

Vooraanstaande partijleden in Michigan spreken zich nu uit, want zij vrezen de volgende verkiezingen weer te verliezen met de oud-president in de hoofdrol. In een uitgelekte memo geeft partijcoryfee Paul Cordes zijn eigen partij de schuld van de verloren verkiezingen. De partij heeft zich volgens hem te veel gefocust op niche-onderwerpen. "Er waren meer campagnespotjes over transgenders dan over inflatie, waar gematigde kiezers op aan hadden moeten slaan", schreef Cordes.

De rol van Trump zou de partij weleens kunnen opbreken, denkt Jeff Timmer, oud-voorzitter van de Republikeinse Partij in Michigan. Hij scheidde zich af van de partij toen Trump erbijkwam. "De partij blijft extreem beleid steunen, zoals het standpunt tegen abortus. Ze blijven hetzelfde doen in de hoop vanzelf andere resultaten te krijgen. Dat is volgens mij de definitie van krankzinnigheid."

Ware aard

Trump heeft volgens Timmer de ware aard van de partij blootgelegd. "Het is een 'wij-tegen-zij', xenofobische, racistische, door mannen gedomineerde, fundamenteel christelijke partij geworden. In plaats van de seculiere Amerikaanse politiek die we altijd hebben gehad."

Waar Trump eerst de hardwerkende Amerikanen wist te verbinden, is dat nu niet meer het geval, zegt Timmer. "De Republikeinse Partij denkt nog steeds dat ze met hun ideeën de stille meerderheid vertegenwoordigen, ondanks het bewijs dat dat niet meer zo is. De Republikeinen hebben met Trump aan het roer al drie keer achter elkaar de verkiezingen verloren."