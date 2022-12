Wekdienst 4/12: VN-mensenrechtenchef in Oekraïne • Opnieuw achtste finales op WK

Eerst het weer: De zon breekt vandaag amper door, maar uit de bewolking valt geen neerslag. Het droge weer gaat samen met een koude noordoostenwind. Vanmiddag is het 2 of 3 graden.

Goedemorgen! De VN-mensenrechtencommissaris brengt een vierdaags bezoek aan Oekraïne, op het WK in Qatar komen Engeland, Senegal, Frankrijk en Polen in actie en het is de laatste wedstrijddag van een WK-zwemkwalificatietoernooi in Rotterdam.

Wat kun je vandaag verwachten?

Volker Türk, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, komt vandaag aan in Oekraïne. Op uitnodiging van de Oekraïense regering brengt hij een vierdaags bezoek aan het land, waarbij hij onder meer Kiev en Charkov aandoet. Ook zal hij spreken met regeringsfunctionarissen en familieleden van krijgsgevangenen en vermiste burgers.

Op het WK in Qatar speelt Engeland tegen Senegal en Frankrijk tegen Polen in de achtste finale. De wedstrijden beginnen respectievelijk om 16.00 uur en om 20.00 uur (Nederlandse tijd).

Nog meer sport: het is de laatste wedstrijddag van de Rotterdam Qualification Meet, een kwalificatietoernooi voor het WK zwemmen in het Japanse Fukuoka volgend jaar. Op het programma staan onder meer de 400 meter vrije slag, 50 meter vlinderslag en 100 meter schoolslag. Van 14.30 uur tot 15.00 uur zijn de wedstrijden te volgen op NPO 1, de NOS-app en NOS.nl, daarna kun je verder kijken via deze livestream op NOS.nl en in de app.

Wat heb je gemist?

In een van de grootste steden van El Salvador zijn 10.000 militairen en agenten ingezet bij een grootschalige operatie tegen bendes. De stad Soyapango, met bijna 300.000 inwoners, is daarbij afgesloten door de veiligheidsdiensten.

De troepen controleren op de toegangswegen iedereen die de plaats in of uit wil. In Soyapango zelf wordt gezocht naar bendeleden. "Gewone burgers hebben niets te vrezen en kunnen hun leven normaal voortzetten", zegt de president. "Dit is een operatie tegen criminelen, niet tegen eerlijke burgers."

De regering van president Bukele kondigde eind maart de noodtoestand af, nadat in drie dagen 62 mensen waren vermoord. Sinds de noodtoestand zijn meer dan 58.000 mensen opgepakt. Mensenrechtenorganisaties hebben kritiek op de harde aanpak van Bukele, onder meer omdat jonge mannen willekeurig zouden worden opgepakt. Ook mogen mensen lang worden vastgehouden zonder proces.

Ander nieuws uit de nacht:

Zware regenval leidt tot modderstromen op Sicilië: De Italiaanse hulpdiensten moesten zeker 150 keer uitrukken.

Drie mensen gered uit woning bij brand Vlissingen: Het is nog onduidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan.

En dan nog even dit:

Goeiemorgen was de hit waarmee België optrad op het Eurovisie Songfestival van 1971. Oekraïners hebben het lied nu plots omarmd en maken er massaal filmpjes mee op TikTok. In onderstaande video wordt uitgelegd waarom de Vlaamse hit nu viral gaat in Oekraïne.